K talianskej Lampedusy priplávalo počas sviatkov asi 2000 migrantov

Rím 11. apríla (TASR) - Približne 2000 migrantov prišlo cez predĺžený veľkonočný víkend na lodiach zo severu Afriky na taliansky ostrov Lampedusa. V utorok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním na taliansku agentúru ANSA.



Talianske úrady zaznamenali od piatka do pondelka viac ako 40 vylodení. Mnohí z prichádzajúcich migrantov boli maloletí.



Talianska pobrežná stráž sa v pondelok večer zapojila do dvoch záchranných operácií. Rybársku loď s približne 800 ľuďmi našli záchranári pri pobreží Sicílie a nasmerovali ju do prístavu v meste Catania. Druhá preťažená loď sa plavila so 400 ľuďmi na palube.



Viac ako 1800 migrantov je v súčasnosti umiestnených na ostrove Lampedusa v stredisku s oficiálnou kapacitou 400 ľudí. Tento ostrov leží približne 190 kilometrov od tuniského mesta Sfax a je cieľom pre mnohých migrantov z Tuniska a Líbye.



Talianske ministerstvo vnútra zaznamenalo tento rok už viac ako 28.000 migrantov na svojom území, vlani ich za rovnaké obdobie bolo 6900.