K útoku na francúzske sily v Mali sa prihlásili džihádisti

Bamako 31. júla (TASR) - Džihádisti v Mali napojení na medzinárodnú teroristickú sieť al-Káida sa vo štvrtok prihlásili k zodpovednosti za nedávny samovražedný útok na francúzske sily na severe krajiny, pri ktorom zahynul jeden vojak. Informovala o tom agentúra AFP.



Vo vyhlásení, ktorého pravosť potvrdila americká spoločnosť SITE Intelligence Group, monitorujúca aktivity džihádistov na internete, tzv. Skupina na podporu islamu a moslimov (GSIM) oznámila, že 23. júla zaútočila na francúzsky vojenský tábor neďaleko mesta Gossi na severe Mali.



GSIM oznámila, že jej bojovníci vyslali k dvom bránam autá s výbušninami, aby vyčistili cestu pre ďalšie, ktoré na základni vybuchlo.



"K nájazdu došlo súčasne s ostreľovaním z mínometov, čo umožnilo komandám zaútočiť na základňu a stretnúť sa so zvyšnými križiakmi," uviedla GSIM s odkazom na francúzske jednotky.



GSIM dodala, že pri útoku zahynuli dvaja jej bojovníci.



Podľa Paríža si útok vyžiadal život jedného z francúzskych vojakov.



Mali sa snaží potlačiť džihádistickú vzburu, ktorá vypukla na severe štátu v roku 2012, a to napriek prítomnosti francúzskych síl a jednotiek OSN. Konflikt sa odvtedy rozšíril do strednej časti 20-miliónovej krajiny, ale aj do susedných štátov Burkina Faso a Niger. Zahynuli tisíce vojakov a civilistov, zo svojich domovov utiekli státisíce ľudí.



Francúzsko má v regióne Sahel približne 5100 vojakov. Misia OSN v Mali (MINUSMA) má okolo 13.000 členov.