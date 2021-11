K útoku na kábulskú nemocnicu sa prihlásil Islamský štát

Bojovníci Talibanu blokujú cestu po výbuchu v utorok 2. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Kábul 3. novembra (TASR) - Afganská odnož extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) sa prihlásila k útoku na vojenskú nemocnicu v Kábule, ktorý si v utorok vyžiadal najmenej 19 mŕtvych a približne 50 zranených. Informovala o tom agentúra AFP.Útok spustil samovražedný atentátnik, ktorý sa odpálil pred vstupom do nemocnice, do ktorej potom vtrhla skupina ozbrojencov. Tých napokon eliminovali príslušníci špeciálnych jednotiek afganského vládneho hnutia Taliban, ktorých spustili na strechu budovy z vrtuľníkov.K útoku na kábulskú nemocnicu Sardára Mohammada Dáúda Chána sa prihlásila afganská odnož IS, známa pod označením Islamský štát-Chorásán (IS-K). Podľa nej išlo akciu vykonalo päť jej bojovníkov.Nemenovaný predstaviteľ afganského ministerstva zdravotníctva pre AFP uviedol, že do nemocníc v Kábule priviezli po útoku 19 mŕtvych a okolo 50 zranených. Taliban takýto vysoký počet obetí nepriznal a uviedol len to, že o život prišli dvaja bojovníci Talibanu, dve ženy a jedno dieťa.Od prevzatia moci Talibanom vzrástol v krajine počet útokov Islamského štátu. Pri októbrových bombových výbuchoch v mešitách v Kandaháre a Kundúze zahynuli desiatky ľudí. Podľa agentúry AFP to komplikuje snahy novej talibanskej vlády o upevnenie jej postavenia na medzinárodnej scéne. Zatiaľ nie je podľa pozorovateľov jasné, či Taliban dokáže eliminovať bezpečnostnú hrozbu, ktorú predstavuje afganská odnož IS.Členovia Islamského štátu sú – rovnako ako talibovia – sunnitskí radikáli, ale obe skupiny majú dlhodobé mocenské a ideologické spory.Talibovia sa usilujú o uznanie medzinárodného spoločenstva a zaistenie pokračovania zahraničnej pomoci, ktorá by zmiernila ekonomickú a potravinovú krízu v Afganistane a zabránila tak hroziacemu vypuknutiu humanitárnej katastrofy.