K útoku na kostol sa prihlásil Islamský štát

Kinshasa 28. júla (TASR) - K nedeľnému útoku na kostol v meste Komanda na severovýchode Konžskej demokratickej republiky (KDR) sa v pondelok prihlásila teroristická skupina Islamský štát (IS). Pri útoku zahynulo 38 ľudí, TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters, AFP a AP.



Miestne orgány už v nedeľu uviedli, že útok uskutočnili povstalci Spojeneckých demokratických síl (ADF), ktoré sú napojené na IS.



ADF vznikli v Ugande v 90. rokoch minulého storočia po zvrhnutí dlhoročného diktátora Idiho Amina zoskupením viacerých milícií. Novú vládu ugandského prezidenta Yoweriho Museveniho považovali za protimoslimskú.



Skupina sa odvtedy významne rozrástla a z Ugandy bola vytlačená. Aktuálne pôsobí v pohraničných oblastiach medzi Ugandou a KDR a často útočí na civilistov v odľahlých dedinách. Vodcovia ADF v roku 2019 prisľúbili vernosť IS s cieľom vytvoriť v Ugande islamský kalifát.



K útoku na kostol sa v pondelok vyjadril aj pápež Lev XIV. V telegrame konžskému arcibiskupovi Fulgenceovi Mutebovi Mugaluovi napísal, že správu o útoku „prijal so zdesením a hlbokým zármutkom“ a v modlitbe sa pridal k rodinám obetí a kresťanskej komunite v regióne.