K útoku na mešitu v Ománe sa prihlásil Islamský štát

Maskat 17. júla (TASR) - K zodpovednosti za streľbu v blízkosti šiitskej mešity v Maskate, hlavnom meste Ománu, pri ktorej zahynulo najmenej deväť ľudí vrátane troch útočníkov, sa prihlásila džihádistická skupina Islamský štát. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Útok na mešitu sa odohral v noci na utorok v čase, keď šiiti vykonávali náboženský rituál v rámci sviatku ášúrá, ktorý pripomína mučenícku smrť imáma Alího Husajna, vnuka proroka Mohameda, a jeho ďalších 72 stúpencov v siedmom storočí.



Medzi obeťami streľby sú okrem útočníkov štyria Pakistanci, jeden Ind a policajt. Zranenia utrpelo ďalších približne 28 ľudí rôznych národností vrátane záchranárov, zdravotníkov aj príslušníkov bezpečnostných zložiek.



Islamský štát vo svojom vyhlásení zverejnenom v utorok večer uviedol, že za streľbou stáli jeho traja bojovníci. Ich terčom boli "šiiti vykonávajúci svoje výročné rituály". Tlačová agentúra skupiny Amak informovala, že bojovníci IS najprv "spustili paľbu zo samopalov na šiitských“ veriacich a potom sa dostali do stretu s ománskymi bezpečnostnými silami. Polícia ich potom zastrelila.



Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí to označilo za "podlý teroristický útok". "Pakistan vyjadruje solidaritu s Ománom a ponúka plnú pomoc pri vyšetrovaní," uviedol pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf na sociálnej sieti X.



Pakistanský veľvyslanec v Ománe pre AFP spresnil, že útok sa začal streľbou z budovy susediacej s mešitou, keď sa stovky ľudí zhromaždili na modlitbách. O páchateľoch alebo ich možnom motíve je podľa neho zatiaľ málo informácií. Dodal, že šiitskú mešitu navštevujú najmä emigranti z južnej Ázie. V Ománe žije najmenej 400.000 Pakistancov.



Reuters píše, že násilie takého rozsahu, akou bola posledná streľba, je v zvyčajne bezpečnom a stabilnom Ománe veľmi výnimočné. Vyskytli sa preto obavy, že Islamský štát, ktorý z veľkej časti porazila koalícia vedená USA v roku 2017, sa môže pokúsiť obnoviť svoju činnosť na novom území.