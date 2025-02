K útoku na ruský konzulát v Marseille sa priznali dvaja vedci

Marseille 26. februára (TASR) - Dvaja zamestnanci francúzskeho vedecko-výskumného centra sa priznali k tomu, že na ruský konzulát v meste Marseille hodili v pondelok improvizované výbušné zariadenia. Oznámila to v stredu tamojšia prokuratúra, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Dvoch podozrivých mužov vo veku 48 a 59 rokov zadržali podľa správ miestnych médií ešte v pondelok na zhromaždení na podporu Ukrajiny. Polícia ich identifikovala vďaka záberom z bezpečnostných kamier umiestnených na sídle konzulátu. Prokuratúra pre agentúru AFP uviedla, že ide o zamestnancov francúzskeho Národného vedecko-výskumného centra (CNRS), a to inžiniera a chemika.



Do záhrady konzulátu boli v pondelok - v deň tretieho výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu - hodené tri plastové fľaše od sódy obsahujúce zápalnú dusíkatú zmes, pričom dve z nich vybuchli. Explózie nespôsobili nijaké zranenia ani materiálne škody.



Moskva označila incident za "teroristický útok" a francúzske úrady vyzvala, aby ho dôkladne vyšetrili a posilnili bezpečnosť ruských diplomatických misií na svojom území. Ruské veľvyslanectvo v Paríži pritom tvrdí, že o takéto sprísnenie bezpečnosti žiadalo už pred incidentom, a to "vzhľadom na možné provokácie". Ruský vyšetrovací výbor medzičasom informoval, že začal trestné konanie vo veci útoku na inštitúcie požívajúce medzinárodnú ochranu.



Francúzska vláda odsúdila "akékoľvek narušenie bezpečnosti diplomatických priestorov".



CNRS je prominentnou vedeckou inštitúciou, ktorá sa zameriava na široký vedecký výskum zahŕňajúci oblasti biológie, matematiky či chémie a má mnohonárodnostné zastúpenie zamestnancov, vrátane vedcov z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, približuje AFP.