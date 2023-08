K útoku na ruský tanker sa prihlásila Bezpečnostná služba Ukrajiny

Kyjev 5. augusta (TASR) - Za útokom dronom na ruský tanker v Kerčskom prielive je Ukrajina, informuje TASR podľa agentúry AFP, ktorá sa odvolala na zdroje z prostredia ukrajinských bezpečnostných služieb.



Tanker zasiahol ukrajinský námorný dron v noci na sobotu približne 30 námorných míľ od Kerčského prielivu. V dôsledku toho bola dočasne zastavená doprava na strategickom Krymskom moste spájajúcom anektovaný polostrov Krym s Ruskom.



"V noci (na sobotu) Bezpečnostná služba Ukrajiny odpálila veľký ropný tanker SIG patriaci Ruskej federácii, ktorý prevážal palivo pre ruských vojakov," uviedol zdroj s tým, že "úspešná špeciálna operácia", na ktorej sa podieľal námorný dron s výbušninami, prebehla v spolupráci s ukrajinským námorníctvom v ukrajinských teritoriálnych vodách.



Zdroj zároveň podľa AFP označil plavidlo za "jedno z najmocnejších ropných tankerov Ruskej federácie". "Bol dobre naložený palivom, takže 'ohňostroj' bolo vidieť zďaleka," dodal.



Denník The Moscow Times identifikoval plavidlo ako tanker SIG, na ktorý sa vzťahujú americké sankcie za dodávku leteckého paliva ruským silám v Sýrii, podporujúcim prezidenta Bašára Asada. Útok si podľa ruských zdrojov nevyžiadal žiadne obete na životoch ani únik paliva do mora.



Šéf SBU Vasyl Maluk v sobotu zároveň vyhlásil, že nedávne útoky na ruské lode a Krymský (Kerčský) most spájajúci okupovaný Krymský polostrov s Ruskom sú "legitímne", píše agentúra DPA.



Maľuk na platforme Telegram napísal, že išlo o "absolútne logický a efektívny krok" proti nepriateľovi.



"Takéto špeciálne operácie sú vykonávané v ukrajinských teritoriálnych vodách a sú dokonale legitímne," uviedol riaditeľ SBU s tým, že Rusko musí "odísť z teritoriálnych vôd Ukrajiny i z našej krajiny". "Čím skôr to urobia, tým lepšie bude pre nich. Pretože my nepriateľa v tejto vojne kompletne porazíme," upozornil Maľuk.