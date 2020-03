K útoku na sikhský chrám v Kábule sa prihlásil Islamský štát

Kábul 25. marca (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k zodpovednosti za útok ozbrojencov, ktorého terčom bol v stredu sikhský chrám v centre afganského hlavného mesta Kábul. Podľa tlačových agentúr AFP a AP to oznámila americká spoločnosť SITE, ktorá monitoruje aktivity extrémistických skupín na internete.



Muži so strelnými zbraňami zaútočili na účastníkov sikhského náboženského zhromaždenia, pričom podľa zdrojov AP najmenej štyroch ľudí zabili a ďalších minimálne siedmich zranili. Medzi obeťami na životoch je aj dieťa, ktorého telo priviezli do jednej z kábulských nemocníc.



Organizácia IS sa k činu prihlásila v priebehu niekoľkých hodín. Hovorca afganského militantného islamistického hnutia Taliban medzitým prostredníctvom Twitteru poprel účasť talibov na tejto akcii.



Afganské ministerstvo vnútra oznámilo, že polícia na útok pohotovo zareagovala, na mieste však pokračovala streľba. Podľa miestneho sikhského zákonodarcu, ktorého privolali na pomoc, sa v chráme nachádzalo približne 150 veriacich. Jeden z nich po prevoze do nemocnice uviedol, že okrem streľby počul aj výbuchy, ktoré zrejme pochádzali z ručných granátov.



Proti útočníkom zasahovali afganské špeciálne sily za pomoci príslušníkov medzinárodných jednotiek.



Sikhovia čelia v konzervatívno-moslimskom Afganistane diskriminácii a v minulosti sa stávali terčmi útokov islamských extrémistov, čo mnohých viedlo k emigrácii. Komunita mala v 70. rokoch minulého storočia desaťtisíce členov, v súčasnosti ich v Afganistane zostala len zhruba tisícka.