K útoku na vojenskú základňu v Mali sa prihlásila odnož al-Káidy

ňBamako 24. júla (TASR) - K útoku, ktorý sa odohral v piatok neďaleko hlavného mesta afrického štátu Mali, sa v sobotu prihlásila miestna odnož islamistickej organizácie al-Káida. Informovala o tom agentúra AFP.



Malijská armáda bezprostredne po útoku obvinila za jeho spáchanie džihádistov z organizácie Force de libération du Macina (FLM).



Islamisti vo svojom vyhlásení priznali, že cieľom útoku bola rezidencia vodcu vládnucej junty Assimiho Goitu v posádkovom meste Kati. Útok bol spáchaný za pomoci dvoch bombových náloží nastražených vo vozidle. Pri ich výbuchu prišiel o život najmenej jeden vojak vládnej armády.



FLM vo svojom vyhlásení tvrdí, že do útoku nasadila dvoch samovražedných atentátnikov a "bojové komando". Dodala, že šlo o operáciu proti malijskej armáde, "nespravodlivému vrahovi nevinných".



"Ak máte právo najímať si žoldnierov na zabíjanie bezbranných nevinných ľudí, potom my máme právo likvidovať vás," uvádza sa vo vyhlásení s odkazom na polovojenské jednotky napojené na Vagnerovu skupinu (v zahraničí známa pod označením Wagner Group) – fakticky súkromnú armádu, ktorá podľa Západu bojuje za záujmy Kremľa v rôznych zónach konfliktov vo svete.



Táto skupina je podľa západných diplomatov prítomná v Mali od začiatku roka 2021.



Mali sužuje povstanie skupín napojených na al-Káidu a Islamský štát od roku 2012. Násilnosti, ktoré vtedy vypukli na severe krajiny, sa neskôr rozšírili do ďalších oblastí, ako aj do susedných štátov Burkina Faso a Niger.



Represáliám džihádistov sú často vystavení civilisti, ktorí sú útočníkmi obviňovaní zo spolupráce s "nepriateľom".



V roku 2020 došlo v Mali k prevratu, pri ktorom armáda zosadila civilnú vládu pre jej neschopnosť zastaviť špirálu násilia. Armáda deklarovala, že obnovenie bezpečnosti je jej prioritou.