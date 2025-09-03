< sekcia Zahraničie
K útoku na zhromaždenie v Balúčistáne sa prihlásil Islamský štát

Autor TASR
Kvéta 3. septembra (TASR) - K zodpovednosti za samovražedný bombový útok na politickom zhromaždení v pakistanskej provincii Balúčistán sa v stredu prihlásila odnož teroristickej organizácie Islamský štát (IS), informuje TASR podľa agentúry AFP.
K útoku došlo v utorok v meste Kvéta, ktoré je metropolou provincie Balúčistán ležiacej na juhozápade Pakistanu. Podľa aktualizovaných údajov ministerstva vnútra pri ňom prišlo o život 15 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.
Útok spáchal samovražedný atentátnik. Použil pritom osem kilogramov výbušniny, ktorú aktivoval na parkovisku štadióna, kde sa na straníckom podujatí zišli tisíce členov Balúčskej ľudovej strany (BNP).
Balúčistán je rozlohou najväčšia pakistanská provincia, je však najredšie osídlená a hraničí s Iránom i Afganistanom. V regióne pôsobia aj rôzne džihádistické a militantné skupiny vrátane odnoží Islamského štátu (IS) a formácií napojených na afganské fundamentalistické hnutie Taliban. Útoky na politické zhromaždenia či štátne ustanovizne sú časté a často majú za cieľ destabilizovať vládu a zastrašiť obyvateľstvo.
