K útoku počas inaugurácie prezidenta sa prihlásil Islamský štát

Kábul 9. marca (TASR) - K zodpovednosti za útok, ku ktorému došlo v pondelok počas inaugurácie afganského prezidenta Ašrafa Ghaního, sa v pondelok priznala džihádistická organizácia islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP.



Prezidentské voľby sa v Afganistane konali 28. septembra 2019. Za ich víťaza bol oficiálne vyhlásený Ghaní, s čím však nesúhlasil jeho hlavný rival Abdulláh Abdulláh, ktorý v pondelok tiež zložil prísahu ako prezident krajiny.



Podľa agentúry AFP by táto situácia mohla Afganistan uvrhnúť do krízy pred mierovými rokovaniam s hnutím Taliban, informovala agentúra AFP.



Útok sa odohral neďaleko prezidentského paláca v Kábule, kde sa konala Ghaního inaugurácia.



IS vo svojom vyhlásení uviedol, že "vojaci kalifátu" podnikli útok na inauguráciu "tyrana Ašrafa Ghaního", keď v blízkosti prezidentského paláca v Kábule vypálili asi desať rakiet.



Podľa agentúry AFP raketový útok mnohých ľudí prítomných na inaugurácii vyplašil. Ghaní ich upokojoval, aby zostali, niektorí však napriek tomu ceremóniu opustili.



Ghaního oponenti tvrdia, že septembrové voľby boli poznamenané rozsiahlymi podvodmi a nedostatkami. Voliči sa sťažovali napríklad na neúplné hlasovacie lístky či na nepoužiteľné zariadenia na identifikáciu biometrických údajov.



Spojené štáty podpísali 29. februára s afganským militantným hnutím Taliban dohodu o prímerí, ktorá zahŕňa stiahnutie amerických jednotiek z Afganistanu. Dohoda by mala viesť k dialógu medzi vládou v Kábule a Talibanom. Tieto mierové rokovania by sa podľa AP mali začať v utorok v nórskom Osle.