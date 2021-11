K útoku, pri ktorom zomrel novinár, sa prihlásil Islamský štát

Bejrút 15. novembra (TASR) - Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k zodpovednosti za bombový útok na mikrobus v afganskej metropole Kábul, pri ktorom zahynul afganský novinár a štyria ďalší ľudia utrpeli zranenia. Informovala o tom agentúra AFP.



K výbuchu došlo v sobotu v Kábule, keď sa vozidlo nachádzalo neďaleko kontrolného stanovišťa hnutia Taliban vo štvrti Dašte Barčí, kde žije prevažne šiitská komunita Hazárov. Komunita je už roky terčom násilia zo strany Islamského štátu.



K útoku sa v nedeľu prihlásila miestna odnož IS známa ako Islamský štát – Chorásán (IS-K) vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram.



O život prišiel známy afganský novinár Hamíd Sejghaní, ktorý pracoval pre spravodajskú televíznu sieť Ariana News. IS-K vo vyhlásení uviedol, že umiestnením výbušnín do autobusov zabil a zranil "20 šiitských odpadlíkov" vrátane novinára.



Agentúra AFP uviedla, že od návratu Talibanu k moci v polovici augusta boli v provincii Nangarhár na východe Afganistanu, ktorá je ohniskom aktivít IS, odpálené desiatky bômb. Hlavné mesto Kábul bolo takéhoto rozsahu násilností do značnej miery ušetrené.



Bojovníci IS však 2. novembra vtrhli do národnej vojenskej nemocnice v afganskej metropole, pričom zabili najmenej 19 a zranili viac než 50 ľudí, pripomína AFP.