K útoku pri židovskej osade sa prihlásili Brigády mučeníkov al-Aksá

Jeruzalem 30. apríla (TASR) - K útoku pri židovskej osade Ariel v Predjordánsku sa v sobotu prihlásili Brigády mučeníkov al-Aksá - ozbrojené krídlo frakcie Fatah palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása, informovala agentúra AFP.



"Hlásime sa k zodpovednosti za hrdinskú operáciu v osade Ariel, pri ktorej bol zabitý sionistický dôstojník," píše sa vo vyhlásení Brigád mučeníkov al-Aksá. Spresňuje sa v ňom, že útok bol "reakciou na porušovanie predpisov zo strany okupačnej vlády v Jeruzaleme".



Útok sa odohral v noci na sobotu a jeho obeťou sa stal 23-ročný člen hliadky strážiacej vstup do osady Ariel.



Mladík sa pri streľbe útočníkov postavil pred svoju kolegyňu a kryl ju vlastným telom, čím jej zachránil život. Denník The Times of Israel informoval, že dvojica mladých ľudí, ktorá spoločne hliadkovala, bola zasnúbená.



V reakcii na útok v Arieli izraelské bezpečnostné zložky posilnili svoju prítomnosť na okupovanom západnom brehu Jordánu a spustili pátranie po dvojici páchateľov. Zapojili sa doň aj jednotky osobitného určenia. Intenzívne sa pátra najmä v oblasti mesta Salfít. Počas razií bolo zadržaných niekoľko podozrivých osôb.



Izrael, Jeruzalem a okupovaný západný brehu Jordánu zažívajú v posledných týždňoch vlnu útokov a násilností. V piatok si nové kolo nepokojov, ktoré sa odohralo v areáli mešity al-Aksá, vyžiadalo zranenia 42 ľudí.



Násilnosti v okolí al-Aksá vyvolali obavy z ďalšieho ozbrojeného konfliktu - podobného vlaňajšej 11 dní trvajúcej vojne medzi Izraelom a ozbrojenými radikálnymi skupinami z palestínskeho pásma Gazy.



Štatút Jeruzalema je predmetom sporov v medzinárodnom spoločenstve, pretože Izrael obsadil východnú časť tohto mesta po tzv. šesťdňovej vojne v roku 1967 a neskôr ju aj anketoval.



Palestínčania si východný Jeruzalem naďalej nárokujú ako hlavné mesto svojho budúceho štátu, zatiaľ čo Izrael ho považuje za súčasť svojho "nedeliteľného" hlavného mesta.



V poslednom období hnev Palestínčanov pramení aj z nárastu počtu návštev izraelských nacionalistov a veriacich židov v komplexe al-Aksá, kam síce židia môžu chodiť, ale nesmú sa tam modliť.