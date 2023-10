K útoku v Bruseli sa prihlásila skupina Islamský štát

Brusel 18. októbra (TASR) – Teroristická skupina Islamský štát (IS) sa v utorok prihlásila k útoku v Bruseli, pri ktorom ozbrojený muž zastrelil dvoch Švédov. Podľa vyhlásenia skupiny bolo cieľom Švédsko ako člen globálnej koalície bojujúcej proti džihádistom. TASR informácie prevzal od agentúry AFP.



Muž tuniského pôvodu nelegálne žijúci v Belgicku zastrelil dvoch švédskych občanov a tretieho zranil v pondelok večer na ulici v belgickej metropole. Útok sa odohral krátko pred začiatkom futbalového zápasu Belgicka so Švédskom.



Útočníka, ktorého médiá identifikovali ako 45-ročného tuniského migranta Abdesalema Lassoueda, v utorok ráno postrelili belgickí policajti. Zraneniam následne podľahol.



Lassoued bol podľa švédskej prokuratúry v rokoch 2012-14 vo Švédsku vo väzení po tom, ako ho odsúdili za nekonkretizovaný trestný čin.



Útočník po streľbe na sociálnych sieťach vyhlásil, že ho inšpirovala skupina IS.



Švédske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že obeťami sú muži vo veku nad 60 a 70 rokov. Zranený švédsky sedemdesiatnik je v súčasnosti v nemocnici. Rezort odporučil Švédom v zahraničí zvýšenú opatrnosť a ostražitosť.



Švédsko patrí k desiatkam krajín v globálnej koalícii bojujúcej proti Islamskému štátu, vytvorenej v roku 2014 po tom, ako džihádisti obsadili veľké oblasti v Iraku a Sýrii.