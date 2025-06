K útoku v chráme v Damasku sa prihlásili málo známi džihádisti

Damask 24. júna (TASR) - K zodpovednosti za samovražedný útok v pravoslávnom chráme v Damasku sa v utorok prihlásilo málo známe džihádistické zoskupenie Brigáda podporovateľov Sunny (Sarájá Ansár as-Sunna). Sýrske úrady tento útok pripísali džihádistickej organizácii Islamský štát (IS), píše TASR.



Pri útoku na chrám, ktorý sa odohral uplynulú nedeľu, zahynulo 25 ľudí a desiatky ďalších boli zranené. V kresťanskej komunite tento útok vyvolal veľké obavy.



Vo vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram skupina Sarájá Ansár as-Sunna uviedla, že jeden z jej členov „vyhodil do vzduchu Chrám sv. Eliáša v štvrti Duwajla'a v Damasku“ po údajnej provokácii, ktorej charakter však nespresnila.



Islamistické úrady, ktoré sa k moci v Sýrii dostali po páde prezidenta Bašára Asada v decembri 2024, zo samovražedného útoku obvinili IS a v pondelok oznámili zadržanie niekoľkých osôb v rámci bezpečnostnej operácie proti bunkám spojeným s touto skupinou.



Skupina Sarájá Ansár as-Sunna, ktorá má na Telegrame len niekoľko stoviek sledovateľov, však vo svojom vyhlásení toto objasnenie činu zo strany sýrskych úradov odmietla ako „falošné a vymyslené“. Varovala súčasne, že „to, čo príde, vás pripraví o pokoj..., pretože naši bojovníci... sú plne pripravení“.



Agentúra AFP doplnila, že v marci došlo vo štvrti Duwajla'a k napätiu po tom, čo miestni obyvatelia protestovali proti púšťaniu islamských piesní cez reproduktory z auta zaparkovaného pred Chrámom sv. Eliáša.



Formácia Sarájá Ansár as-Sunna sa predtým vyhrážala útokmi na kresťanov, alavitov, drúzov i šiitských moslimov. Prihlásila sa aj k zodpovednosti za februárový útok na dedinu Azra v provincii Hamá a vyhrážala sa osobám spojeným so SOHR.



Nedeľný útok na Chrám sv. Eliáša bol podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) prvým samovražedným bombovým útokom v kresťanskom chráme v Sýrii od začiatku občianskej vojny v roku 2011. Došlo k nemu v čase vlny sektárskeho násilia, ktoré sa vyznačuje najmä masakrami členov alavitskej komunity, ku ktorej patrí aj zosadený Asad, a stretmi s drúzskymi bojovníkmi.



Tieto násilnosti oživili obavy, či je nová vláda, v ktorej dominuje islamistická Organizácia pre oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám - HTS), schopná vplývať na radikálov.



HTS, predtým napojená na teroristickú sieť al-Káida, v roku 2016 prerušila väzby s touto džihádistickou skupinou. Je podozrivá z účasti na masakroch, ktoré sa v Sýrii odohrali v marci a podľa SOHR si vyžiadali približne 1700 obetí, väčšinou alavitských civilistov.