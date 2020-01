K útoku v Ingušsku sa prihlásil Islamský štát

Moskva 2. januára (TASR) - Dvaja muži, ktorí v utorok v juhoruskej Ingušskej republike zaútočili na policajtov, sú bojovníci extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Tvrdí to agentúra Amák spojená s IS, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Útočníci boli ruskí občania a obyvatelia Ingušska Achmed Imagožev a Mikail Miziev. Polícia Mizieva zastrelila a Imagoževovi spôsobila zranenia. Následne ho hospitalizovali.



Muži na stanovišti dopravnej polície v ingušskej metropole Magas zaútočili na jej príslušníkov nožmi. Jeden policajt zomrel na mieste a ďalší utrpeli zranenia.



Najvyšší predstaviteľ Ingušska Machmud-Ali Kalimatov kritizoval políciu a povedal, že smrť policajta spôsobilo nedodržanie bezpečnostných opatrení počas novoročných osláv. Policajt podľa AFP nemal na sebe ochranný odev. Kalimatov takisto nariadil posilnenie bezpečnostných opatrení a povedal, že jeden z útočníkov pracoval v strážnej službe v miestnom kultúrnom centre.



Orgány začali vyšetrovanie v súvislosti s pokusom o vraždu, motív terorizmu však neuvádzajú.



Ingušsko leží v oblasti severného Kaukazu. Tá je od rozpadu bývalého Sovietskeho zväzu a dvoch vojnových konfliktov v susednom Čečensku miestom, kde sa sústredia islamskí extrémisti. Mnohí radikáli v nedávnych rokoch odišli do Iraku a Sýrie, aby sa pripojili k IS a ďalším džihádistickým skupinám.



IS považuje Severný Kaukaz za súčasť svojho kalifátu a prihlásil sa k zodpovednosti za niekoľko tamojších útokov.