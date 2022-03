K útoku v izraelskom meste Chadera sa prihlásil islamský štát

Tel Aviv 28. marca (TASR) - K zodpovednosti za útok, ktorý sa odohral v nedeľu večer v izraelskom meste Chadera, sa v pondelok prihlásila militantná skupina Islamský štát (IS). Útok si vyžiadal dve obete a štyroch zranených.



Útok spáchala dvojica ozbrojených mužov, ktorých zlikvidovali členovia protiteroristickej jednotky izraelskej pohraničnej polície nachádzajúci sa v blízkosti miesta činu. TASR správu prevzala z agentúru AP.



Izraelská záchranná služba potvrdila smrť jedného muža a jednej ženy. Ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia, stav dvoch z nich je vážny. Izraelská polícia potvrdila aj smrť dvojice útočníkov.



Agentúra AP dodala, že šlo o druhý útok v poradí spáchaný arabskými útočníkmi v Izraeli krátko pred moslimským pôstnym mesiacom ramadán.



Prvý útok sa odohral minulý utorok v meste Beer Ševa na juhu Izraela. Jeho páchateľ dobodal na smrť štyroch ľudí. Útočníka zastrelil civilista nachádzajúci sa v blízkosti miesta činu.



Ramadán sa začne túto sobotu, informovala AP. Dodala, že izraelská polícia by mala od utorka na hlavných cestách zriadiť kontrolné stanovištia.



AP pripomenula, že minulý rok strety medzi izraelskou políciou a moslimskými demonštrantmi, ku ktorým došlo počas posvätného pôstneho mesiaca, prerástli do 11 dní trvajúcej vojny medzi Izraelom a radikálmi z palestínskeho pásma Gazy ovládaného hnutím Hamas.



Izraelský premiér Naftali Bennett v pondelok odsúdil najnovší útok na Izraelčanov. Vo svojom vyhlásení vyzval obyvateľov krajiny, aby boli ostražití.



Útok odsúdil aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý sa v nedeľu v Negevskej púšti zúčastnil na stretnutí s ministrami zahraničných vecí štyroch arabských krajín a šéfom izraelskej diplomacie Jairom Lapidom.



Radikálna skupina Hamas, naopak, útok ocenila a označila za "hrdinskú operáciu".



IS pôsobí najmä v Iraku a Sýrii, kde v poslednom čase zintenzívnil útoky proti tamojším bezpečnostným silám. Tieto útoky páchajú tzv. spiace bunky, ktoré existujú aj napriek porážke IS pred viac ako tromi rokmi.



Táto extrémistická skupina sa v minulosti prihlásila aj k viacerým útokom proti izraelským jednotkám, dodala AP.