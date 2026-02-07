< sekcia Zahraničie
KRVAVÁ TRAGÉDIA: K útoku v mešite sa prihlásil Islamský štát

Autor TASR
Islamabad 7. februára (TASR) — Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa prostredníctvom svojej tlačovej agentúry Amák prihlásila k zodpovednosti za piatkový samovražedný útok v mešite v pakistanskom hlavnom meste Islamabad, pri ktorom zahynulo najmenej 31 ľudí a 169 utrpelo zranenia. Prostredníctvom platformy Telegram tiež zverejnila fotografiu, ktorá údajne zachytáva samovražedného atentátnika. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť.
„Po tom, ako sa dostal k vnútornej bráne chrámu, muž, ktorý sa chcel stať mučeníkom, odpálil v šiitskom komunitnom centre svoju samovražednú vestu, čím spôsobil veľký počet úmrtí a zranení,“ tvrdí IS podľa americkej mimovládnej neziskovej organizácie SITE Intelligence Group, ktorá monitoruje aktivity džihádistických organizácií.
Napriek tomu, že v pohraničných oblastiach Pakistanu dochádza často k násilnostiam, útoky vo veľkých mestách sú zriedkavé. Piatkový útok v Islamabade sa považuje za najsmrteľnejší svojho druhu 18 rokov.
Samovražedný atentátnik najprv spustil paľbu na príslušníkov bezpečnostných zložiek pred komplexom budov, uviedol hovorca polície s odvolaním sa na očitých svedkov. V komunitnom centre potom odpálil pás s výbušninami.
„Práve sme začali s modlitbami, keď zvuk streľby vyvolal v mešite paniku,“ povedal pre televíziu ARY News jeden zo zranených.
Úrady sa obávajú, že počet mŕtvych môže vzrásť, keď stav mnohých zranených je kritický.
Premiér Šáhbáz Šaríf útok odsúdil. Minister obrany Chavádža Ásif na platforme X bez predloženia dôkazov obvinil z útoku susednú Indiu. Indické ministerstvo zahraničných vecí toto obvinenie odmietlo ako neopodstatnené.
V posledných rokoch došlo v Pakistane k opätovnému nárastu násilností. Minulý víkend bolo pri stretoch medzi bezpečnostnými silami a predpokladanými teroristami na rôznych miestach v provincii Balúčistan zabitých 36 civilistov a 22 príslušníkov bezpečnostných síl.
Na iných miestach krajiny Islamský štát vykonal útoky proti šiitom, ktorých považuje za odpadlíkov od islamu. Šiitskí moslimovia predstavujú približne 20 percent z takmer 250 miliónov obyvateľov Pakistanu, kde dominujú sunniti.
