Odnož Islamského štátu sa prihlásila k útoku v mešite

Muž schádza po schodoch pokrytými krvou po mohutnom výbuchu, ktorý otriasol šiitskou mešitou v meste Kundúz na severe Afganistanu v piatok 8. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Kundúz/Kábul 8. októbra (TASR) - K samovražednému atentátu, ktorého terčom sa v piatok stala šiitská mešita v afganskom meste Kundúz na severe Afganistanu, sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát-Chorásán (IS-K).Táto afganská odnož Islamského štátu vo svojom vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Telegram uviedla, že jej samovražedný útočník IS aktivoval výbušniny vo svojej veste uprostred davu šiitských veriacich, ktorí sa zhromaždili vo vnútri mešity.Afganská štátna tlačová agentúra Bachtar informovala, že výbuch si vyžiadal najmenej 43 mŕtvych a 143 zranených. Agentúra AFP s odvolaním sa na zdravotníkov a miestne úrady píše o minimálne 55 zabitých, pričom zdôrazňuje, že ide o najkrvavejší útok v Afganistane od augustového stiahnutia amerických vojsk z krajiny.K výbuchu v kundúzskej mešite došlo počas piatkových modlitieb, na ktorých sa šiitskí veriaci zúčastňujú vo veľkom počte. Na sociálnych sieťach sa objavili videá a fotografie ľudí, ktorí prehľadávajú zničenú mešitu, pričom na zemi bolo vidieť viacero zakrvavených tiel. Na ďalšom zázname vidieť mužov, ktorí ľudí vrátane žien a detí odvádzajú preč z miesta výbuchu. Vystrašené davy zaplnili ulice v Kundúze.Vláda fundamentalistického hnutia Talibanu, ktoré sa v polovici augusta zmocnilo Afganistanu, bojuje s rastúcou hrozbou zo strany miestnej odnože džihádistickej organizácie Islamský štát, známou ako Islamský štát-Chorásán (IS-K). Militanti IS sa priznali aj k dvom nedávnym bombovým útokom v metropole Kábul.Mesto Kundúz, vďaka svojej polohe kľúčový tranzitný bod pre ekonomiku i obchod s Tadžikistanom, bolo tento rok dejiskom ťažkých bojov, keď sa Taliban usiloval opätovne ovládnuť krajinu.Šiitskí moslimovia sú často terčom útokov sunnitských extrémistov, ku ktorým patria aj džihádisti z IS, pripomína AFP.