K útoku v tuniskom letovisku Súsa sa prihlásil Islamský štát

Tunis 7. septembra (TASR) – Džihádistická organizácia Islamský štát v pondelok prevzala zodpovednosť za útok nožom, ktorý sa odohral v nedeľu v Tunisku a vyžiadal si život jedného príslušníka Národnej gardy. Ďalší člen bezpečnostných zložiek utrpel vážne zranenia. Informovala o tom agentúra AFP.



IS vo svojom priznaní uviedol, že nedeľný útok v turistami vyhľadávanej štvrti v pobrežnom mesta Súsa spáchali jeho bojovníci.



Islamský štát zverejnil svoje priznanie prostredníctvom svojej propagandistickej agentúry Amak v komunikačnej sieti Telegram.



Útok sa odohral v nedeľu v turistickej oblasti mesta Súsa ležiaceho asi 140 kilometrov južne od tuniskej metropoly Tunis.



Traja ozbrojení útočníci najprv autom vrazili do dvoch členov hliadky bezpečnostných a vzápätí ich napadli nožom. Jedného z nich pritom usmrtili a ďalšieho zranili. Pri potýčke sa útočníkom zároveň podarilo bezpečnostným silám odcudziť zbrane i vozidlo.



Bezpečnostné sily následne útočníkov začali prenasledovať a počas prestrelky všetkých troch zastrelili.



Tuniské bezpečnostné zložky zadržali medzičasom v súvislosti s útokom sedem osôb. Medzi nimi je aj manželka jedného z páchateľov a dvaja bratia druhého útočníka. Zadržané boli aj tri osoby podozrivé z verbovania k islamistom a ďalší podozrivý s väzbami na útočníkov.



Za posledné roky došlo v Tunisku k viacerým džihádistickým útokom, pri ktorých prišli o život najmä členovia bezpečnostných zložiek, civilisti, ale aj zahraniční turisti. K väčšine z útokov sa neskôr prihlásil IS.



K nedeľnému útoku došlo len niekoľko dní po tom, ako poslanci tuniského parlamentu schválili novú vládu krajiny – v poradí tretiu za posledný rok. Do funkcie premiéra bol zvolený bývalý minister vnútra Hišám Mašíší.