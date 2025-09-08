< sekcia Zahraničie
K víťazstvu vo voľbách v Nórsku podľa projekcií smeruje Strana práce
Ľavicové strany podľa projekcií získali v 169-člennom parlamente (Storting) 87 kresiel, čo je o dve viac ako minimálna väčšina, ale zároveň menej ako doterajších 100 kresiel z volieb v roku 2021.
Autor TASR
Oslo 8. septembra (TASR) - Parlamentné voľby v Nórsku podľa odhadov televíznych staníc NRK a TV2 tesne vyhrala vládnuca Strana práce (DNA) premiéra Jonasa Gahra Störeho. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Ľavicové strany podľa projekcií získali v 169-člennom parlamente (Storting) 87 kresiel, čo je o dve viac ako minimálna väčšina, ale zároveň menej ako doterajších 100 kresiel z volieb v roku 2021. Ak sa projekcie médií potvrdia, premiér Störe naďalej povedie menšinový kabinet, ktorý je pri schvaľovaní zákonov závislý od podpory menších strán.
Pravicové strany na čele so Stranou pokroku (FrP) a Konzervatívnou stranou (H) bývalej premiérky Erny Solbergovej podľa odhadov získajú zvyšných 82 kresiel.
V nórsku voliči na štvorročné obdobie volia 150 poslancov na úrovni krajov a 19 kompenzačných poslaneckých kresiel (jedno za každý kraj) sa rozdeľuje podľa celoštátnej úspešnosti strany po prekročení kvóra štyri percentá.
Nórska ekonomika si v porovnaní s inými európskymi krajinami stále vedie dobre, občanov však zasiahla rastúca inflácia a pokles kúpnej sily. Kľúčovými témami predvolebnej kampane preto boli inflácia, dane a kvalita verejných služieb. Störe vládne od roku 2021 s podporou agrárnej Strany stredu (SP) a Socialistickej ľavicovej strany (SV). Prieskumy verejnej mienky však dlhodobo naznačujú, že bude potrebovať aj podporu komunistov a Zelených (MDG).
Požiadavky Zelených a komunistov môžu zahŕňať prísnejšie obmedzenia pre prieskum a ťažbu ložísk ropy a zemného plynu, vyššie dane pre bohatých a ľudí s vysokými príjmami a vyššie celkové výdavky z nórskeho štátneho investičného fondu, ktorý je najväčší na svete.
