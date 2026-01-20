< sekcia Zahraničie
K výbuchu v reštaurácii v afganskom Kábule sa prihlásil Islamský štát
Od opätovného prevzatia moci Talibanom sa v Afganistane usadilo mnoho Číňanov. O rok neskôr sa IS prihlásil k útoku na kábulský hotel obľúbený u čínskych hostí.
Autor TASR
Kábul 19. januára (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa v pondelok večer prihlásila k výbuchu v čínskej reštaurácii v afganskej metropole Kábul, pri ktorom zahynulo sedem ľudí a viac ako desať ďalších utrpelo zranenia. Jej cieľom boli čínski občania. S odvolaním na organizáciu SITE Intelligence Group o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
„IS v Afganistane zaradil čínskych štátnych príslušníkov na svoj zoznam cieľov, najmä vzhľadom na stupňujúce sa zločiny páchané čínskou vládou na utláčaných ujgurských moslimoch,“ uvádza sa vo vyhlásení IS podľa SITE. Pri útoku zahynul čínsky moslim a šesť Afgancov.
Ujgurovia sú druhým najpočetnejším moslimským etnikom v Číne, ich počet sa odhaduje na osem miliónov. Väčšina Ujgurov žije v provincii Sin-ťiang. Ľudskoprávne organizácie i vlády mnohých štátov sveta obviňujú vládu v Pekingu, že sa systematicky snaží potláčať a vykoreniť ujgurskú kultúru.
