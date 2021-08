K výzvam na odstúpenie Andrewa Cuoma sa pripojila aj jeho poradkyňa

New York 9. augusta (TASR) - Najbližšia poradkyňa guvernéra štátu New York Melissa DeRosaová v nedeľu odstúpila z funkcie a svojho doterajšieho šéfa vyzvala na odchod. Andrew Cuomo čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania. Informovala o tom agentúra DPA.



Najnovší krok najvyššie postavenej nevolenej predstaviteľky štátu New York je podľa analytikov pre Cuoma veľkou ranou. Podľa DPA mu hrozí, že bude formálne čeliť tzv. impeachmentu. Ide o ústavnú žalobu podanú na voleného funkcionára, ktorý sa dopustil závažného deliktu a môže byť za to potrestaný pozbavením funkcie.



Melissa DeRosaová napísala na sociálnej sieti Twitter, že uplynulé dva roky boli pre ňu "emocionálne a mentálne náročné". Napriek tomu v stanovisku dodala, že je "navždy vďačná za príležitosť pracovať s talentovanými a angažovanými kolegami v mene štátu".



Podľa vyšetrovateľov DeRosaová stála na čele snahy zdiskreditovať prvú ženu, ktorá verejne obvinila guvernéra Cuoma zo sexuálneho obťažovania. Meno DeRosaovej sa viackrát objavilo vo vyšetrovacej správe, ktorú minulý týždeň zverejnila newyorská prokurátorka Letitia Jamesová. Z dokumentu vyplýva, že Cuomo sexuálne obťažoval 11 súčasných a bývalých štátnych zamestnankýň, čím porušil federálne zákony i legislatívu štátu New York. Podľa vyjadrenia prokurátorky sa Cuomo dopustil "nevítaných a nekonsenzuálnych dotykov a mal množstvo komentárov sugestívnej sexuálnej povahy, čo vytváralo pre ženy nepriateľské pracovné prostredie". Vyšetrovaním sa tiež zistilo, že Cuomo a jeho tím podnikli odvetné opatrenia voči najmenej jednej bývalej zamestnankyni za to, že zverejnila svoje nepríjemné zážitky s obťažovaním.



Guvernéra štátu New York podľa DPA opustili jeho dlhoroční politickí spojenci. Na odchod ho vyzval aj prezident USA Joe Biden. Cuomo dôrazne odmietol akékoľvek previnenie a tvrdí, že vyšetrovanie bolo zaujaté a politicky motivované.