K zodpovednosti za teroristický útok v Tunisku sa prihlásil IS

Pri útoku jeden policajt prišiel o život a ďalší utrpel zranenia. Zranených bolo aj sedem civilistov.

Tunis 28. júna (TASR) - K zodpovednosti za simultánny útok dvoch samovražedných atentátnikov, ku ktorému došlo vo štvrtok v centre tuniskej metropoly Tunis, sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS). S odvolaním sa na inštitút SITE, ktorý čerpal informácie z tlačovej agentúry Amaq, o tom vo štvrtok písala agentúra AFP.



"Vykonávatelia útokov na príslušníkov tuniských bezpečnostných zložiek," boli "bojovníci" IS, citoval inštitút SITE vyhlásenie, ktoré extrémisti zverejnili prostredníctvom spriaznenej tlačovej agentúry Amaq.



Podľa ministerstva sa prvý samovražedný útočník krátko pred 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) odpálil v blízkosti motorizovanej policajnej hliadky na rušnej Triede Charlesa de Gaulla v centre Tunisu, vo vzdialenosti približne 100 metrov od budovy francúzskeho veľvyslanectva. Pri tomto útoku jeden policajt prišiel o život a ďalší utrpel zranenia. Zranených bolo aj sedem civilistov.



Približne v rovnakom čase sa druhý atentátnik vyhodil do vzduchu pred budovou veliteľstva protiteroristickej brigády v okrajovej časti tuniskej metropoly. V tomto prípade obete hlásené neboli.