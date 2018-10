K zodpovednosti za útok v Tunise sa zatiaľ nikto neprihlásil

Hovorca tuniskej bezpečnostnej služby podľa agentúry TAP pri zverejňovaní novej bilancie spresnil, že zranených bolo 15 príslušníkov bezpečnostných zložiek a piati civilisti vrátane dvoch detí.

Tunis 30. októbra (TASR) - Najmenej 20 zranených si v pondelok vyžiadal výbuch v centre hlavného mesta Tuniska, ktorý spáchala 30-ročná žena, keď odpálila bombu na svojom tele. Jedinou obeťou útoku bola samovražedná atentátnička.



Hovorca tuniskej bezpečnostnej služby podľa agentúry TAP pri zverejňovaní novej bilancie spresnil, že zranených bolo 15 príslušníkov bezpečnostných zložiek a piati civilisti vrátane dvoch detí. "Bol to primitívny teroristický čin, ktorý bol neúspešný," dodal hovorca.



K zodpovednosti za útok sa zatiaľ nikto neprihlásil. Tunisko však bolo v posledných rokoch dejiskom viacerých útokov militantov, pričom k väčšine z nich sa priznala extrémistická organizácia Islamský štát (IS).



Tuniské orgány dodatočne sprísnili bezpečnostné opatrenia v krajine po viacerých závažných teroristických útokoch z roku 2015, keď vyhlásili aj dodnes trvajúci výnimočný stav. Sprísnenie nasledovalo aj po tom, ako sa stovky Tunisanov zaradili medzi bojovníkov IS v Líbyi a Sýrii.