Kaagová: Máme poslednú šancu na dosiahnutie riešenia v Pásme Gazy

Gaza 25. februára (TASR) - Blízky východ v súčasnosti prechádza zmenami, ktoré by mohli predstavovať poslednú šancu na dosiahnutie dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu, uviedla v utorok osobitná vyslankyňa OSN pre Blízky východ Sigrid Kaagová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Blízky východ dnes prechádza rýchlou transformáciou - jej rozsah a vplyv zostávajú neisté, ale predstavuje aj historickú príležitosť," povedala Kaagová Bezpečnostnej rade OSN. Zároveň varovala pred možným anektovaním okupovaného Západného brehu Jordánu Izraelom.



"Obyvatelia regiónu môžu z tohto (konfliktu) vyjsť v mieri, bezpečne a dôstojne. Môže to však byť aj naša posledná šanca na dosiahnutie dvojštátneho riešenia," povedala Kaagová. Izraelská výstavba osád na Západnom brehu Jordánu, vojenské operácie Izraela na okupovanom území "a pokračujúce výzvy na anexiu predstavujú existenčnú hrozbu pre perspektívu životaschopného a nezávislého palestínskeho štátu, a tým aj (hrozbu) pre dvojštátne riešenie," vyhlásila vyslankyňa OSN.



Kaagová vyzvala Hamas a Izrael, aby sa dohodli na druhej fáze prímeria v Pásme Gazy a zabránili obnoveniu bojov. Medzinárodné spoločenstvo musí podľa jej slov zabezpečiť, aby Pásmo Gazy, ktoré chce prezident Donald Trump dostať pod kontrolu USA, bolo súčasťou budúceho palestínskeho štátu, ktorý sa spojí so Západným brehom a východným Jeruzalemom, píše AFP. "Palestínski civilisti musia mať možnosť pokračovať vo svojom živote, obnovovať a budovať svoju budúcnosť v Pásme Gazy," dodala Kaagová.