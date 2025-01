Izrael bude hlasovať o prímerí, keď Hamas schváli všetky podrobnosti

Tel Aviv 16. januára (TASR) - Izraelský bezpečnostný kabinet vo štvrtok odložil plánované zasadnutie, na ktorom mal schváliť dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov s Hamasom v Pásme Gazy. Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obvinila Hamas, že sa pokúša presadiť "ústupky na poslednú chvíľu" v niektorých bodoch. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a denníka The Guardian.



"Hamas nedodržal časti dohody dosiahnutej sprostredkovateľmi a Izraelom v snahe vynútiť si ústupky na poslednú chvíľu," uviedla kancelária premiéra Netanjahua. Podľa vyhlásenia úradu premiéra to vytvorilo "krízu na poslednú chvíľu".



"Izraelský kabinet sa nezíde, kým sprostredkovatelia neoznámia Izraelu, že Hamas prijal všetky prvky dohody," dodala kancelária premiéra, informuje spravodajský portál The Times of Israel.



Predstaviteľ Hamasu sa podľa stanice Sky News ohradil voči tvrdeniam Netanjahua a uviedol, že palestínska militantná skupina sa zaviazala dodržať dohodu o prímerí.



Dohodu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v stredu večer potvrdili americký prezident Joe Biden a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání ako sprostredkovatelia. Prímerie by oficiálne malo začať platiť v nedeľu 19. januára.