Kábul: Mierové rokovania medzi Afganistanom a Pakistanom zlyhávajú
Pakistanský minister informácií Attaulláh Tarar už deň predtým naznačil, že rokovania zlyhávajú.
Autor TASR
Kábul 8. novembra (TASR) - Afganská vláda pod správou hnutia Taliban oznámila v sobotu, že najnovšie kolo rokovaní s Pakistanom v Turecku zlyhalo. Na vine je podľa nej „nezodpovedný a nekooperatívny“ prístup Islamabadu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Počas rokovaní sa pakistanská strana pokúsila preniesť všetku zodpovednosť za svoju bezpečnosť na afganskú vládu, zatiaľ čo neprejavila žiadnu ochotu prevziať zodpovednosť ani za bezpečnosť Afganistanu, ani za svoju vlastnú,“ napísal na sociálnych sieťach hovorca vlády Talibanu Zabihulláh Mudžáhid.
„Nezodpovedný a nekooperatívny postoj pakistanskej delegácie nepriniesol žiadne výsledky,“ zdôraznil hovorca. Islamabad vyjadrenia bezprostredne nekomentoval.
Pakistanský minister informácií Attaulláh Tarar už deň predtým naznačil, že rokovania zlyhávajú. Povedal, že Afganistan je zodpovedný za plnenie sľubov o potlačení terorizmu, „čo sa mu doteraz nepodarilo“. „Pakistan bude naďalej využívať všetky prostriedky potrebné na zaistenie bezpečnosti svojho ľudu a svojej suverenity,“ zdôraznil.
Obe krajiny sa vo štvrtok stretli v Istanbule, aby sa pokúsili finalizovať prímerie dohodnuté 19. októbra v Katare po najsmrteľnejších stretoch štátov, odkedy sa Taliban vrátil k moci v Afganistane v roku 2021, pripomína AFP.
