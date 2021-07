Moskva 20. júla (TASR) – Afganské hnutie Taliban je pripravené na politický kompromis. Uviedol to v utorok v Moskve na konferencii s bývalým afganským prezidentom Hamídom Karzajom osobitný vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov.



Ako poznamenala agentúra AFP, bojovníci Talibanu momentálne podnikajú ofenzívu proti vládnym jednotkám s cieľom obsadiť väčšiu časť Afganistanu v období, keď sa z krajiny sťahujú americké sily.



Podľa Kabulova sú však talibovia pripravení zvážiť politické ponuky predložené inými stranami. „Za posledných približne 20 rokov sa väčšina vedenia (Talibanu) už určite nasýtila vojnami a pochopila, že je potrebné hľadať politické riešenie súčasnej patovej situácie," uviedol Kabulov.



Poznamenal, že na základe vyhlásení a krokov Talibanu sa ukázalo, že je „pripravený na politický kompromis. Je však zrejmé, že z ich pohľadu by mal byť politický kompromis decentne predložený im," Japonská polícia po štyroch dňoch našla vzpierača z Ugandy, ktorý odišiel z olympijského tréningového kempu a zanechal odkaz, že si chce nájsť zamestnanie.dodal Kabulov.



Jeho vyjadrenia zazneli po ďalšom kole bezvýsledných rozhovorov medzi afganskou vládou a Talibanom v Katare. Uskutočnili sa cez víkend, pričom mnohí dúfali, že naštartujú mierový proces.



Moskva pozorne sleduje vývoj konfliktu v Afganistane. Vojská bývalého Sovietskeho zväzu obsadili Afganistan v roku 1979 a desaťročný konflikt si vyžiadal životy viac ako 14.000 sovietskych vojakov. V posledných rokoch sa Rusko snažilo osloviť Taliban a niekoľkokrát hostilo zástupcov tohto hnutia v Moskve, naposledy v júli.



Moskva pozorne sleduje aj potenciálne rozšírenie nestability z Afganistanu do susedných krajín, kde má vojenské základne.



V auguste sa Rusko zúčastní na vojenskom cvičení v Tadžikistane, ktorý povolal tisíce záložníkov, aby mu pomohli zabezpečiť hranicu s Afganistanom.