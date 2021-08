Kabulov:Taliban nebude šíriť svoju ideológiu do stredoázijských krajín

Moskva 28. augusta (TASR) - Afganské hnutie Taliban nebude exportovať svoju ideológiu do iných stredoázijských krajín, uviedol v sobotu osobitný vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov.



"Som si takmer istý, že Taliban to neurobí. Poučil sa dobre pred 20 rokmi," uviedol Kabulov, ktorého citovala agentúra TASS.



Agentúra pripomenula, že Taliban vstúpil 15. augusta bez bojov do afganskej metropoly Kábul a do niekoľkých hodín ovládol mesto. Vtedajší afganský prezident Ašraf Ghaní oznámil svoju rezignáciu "s cieľom zabrániť krviprelievaniu" a opustil krajinu. Západné štáty v súčasnosti evakuujú z Afganistanu svojich občanov a zamestnancov ambasád.



Kabulov 16. augusta uviedol, že Moskva sa rozhodne, či uzná novú vládu Talibanu, v závislosti od jej "konania". "Budeme pozorne sledovať, ako zodpovedne budú v blízkej budúcnosti riadiť krajinu. Na základe týchto výsledkov urobí ruské vedenie potrebné závery," konštatoval ruský diplomat.



Kabulov ešte v júli uviedol, že hnutie Taliban je pripravené na "politický kompromis". "Za posledných približne 20 rokov sa väčšina vedenia (Talibanu) už určite nasýtila vojnami a pochopila, že je potrebné hľadať politické riešenie súčasnej patovej situácie," povedal vtedy Kabulov.



Bojovníci Talibanu 15. augusta ľahko obsadili afganské hlavné mesto Kábul a zosadili vládu, ktorú dve desaťročia vojensky podporovali Spojené štáty a Severoatlantická aliancia.