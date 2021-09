Kábulské letisko sa znovu otvorilo pre humanitárnu pomoc

Dauha 4. septembra (TASR) - Kábulské letisko je podľa vyjadrenia katarského veľvyslanca v Afganistane znovu otvorené a môže prijímať humanitárnu pomoc. Onedlho by pritom malo byť pripravené aj na civilné lety, priblížil v sobotu zmienený veľvyslanec, ktorého citovala panarabská televízia al-Džazíra.



Pristávacia a vzletová dráha letiska bola podľa jeho slov opravená v spolupráci s afgánskými úradmi. Al-Džazíra tiež informovala o tom, že z kábulského letiska boli vypravené dva vnútroštátne lety, a to do miest Mazáre Šaríf a Kandahár.



Do Kábulu medzičasom pricestoval Faíz Hámid, šéf pakistanskej tajnej služby ISI. Ide o prvého vysokopostaveného zahraničného predstaviteľa, ktorý Afganistan navštívil po tom, ako moc v tejto krajine prebral Taliban. Hámida sprevádza delegácia zložená z ďalších popredných pakistanských činiteľov, informuje al-Džazíra.



Hámid sa mal údajne v Kábule stretnúť s tamojším pakistanským veľvyslancom, aby ho ten informoval o situácii v krajine. Pravdepodobne sa tiež stretne s vodcami Talibanu, s ktorým má Islamabad dlhodobo veľmi blízky vzťah, približuje agentúra AFP. Nemenovaný popredný pakistanský predstaviteľ tento týždeň uviedol, že Hámid by mohol Talibanu pomôcť s reorganizáciou afganskej armády, informuje zase agentúra Reuters.