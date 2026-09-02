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Kac: Ak Irán zaútočí, izraelské lietadlá sú pripravené na protiútok
Jeho vyjadrenie prišlo po tom, ako Irán v reakcii na ďalšiu ofenzívu USA podnikol útoky na ciele vo viacerých štátoch na Blízkom východe.
Autor TASR
Tel Aviv 2. septembra (TASR) - Izrael je pripravený rozhodne reagovať na prípadný útok Iránu, vyhlásil v stredu izraelský minister obrany Jisrael Kac. Jeho vyjadrenie prišlo po tom, ako Irán v reakcii na ďalšiu ofenzívu USA podnikol útoky na ciele vo viacerých štátoch na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Zatiaľ útočia po celom regióne okrem nás,“ povedal Kac na konferencii, ktorú zorganizoval denník Jediot achronot a sesterský portál Ynet.
„Je možné, že na nás zaútočia. Sme na to z hľadiska obrany pripravení,“ zdôraznil Kac. Dodal, že izraelské bojové lietadlá sú pripravené vzlietnuť a zaútočiť na Irán.
Minister potvrdil, že izraelské sily sú pripravené najmä na prípadné iránske útoky počas židovských tzv. Vysokých sviatkov uprostred septembra - teda Roš ha-šana (Nového roka) a Jom kipur (Dňa zmierenia).
„Radi útočia počas židovských sviatkov, lebo nenávidia Židov. Stačí sa pozrieť na to, čo sa dialo v minulosti. My sme však pripravení z hľadiska obrany aj útoku, a to v koordinácii so Spojenými štátmi,“ dodal Kac.
Irán v stredu spustil novú vlnu útokov na viaceré, najmä americké ciele na Blízkom východe v reakcii na rozsiahle útoky USA na iránske vojenské zariadenia. Išlo o najintenzívnejšie vzájomné útoky za uplynulé týždne.
Izrael na konci februára zaútočil na Irán spolu so Spojenými štátmi. Odkedy však zúčastnené strany uzavreli v apríli prímerie, ktoré sa však dôsledne nedodržiava, sa Izrael z vojenského hľadiska drží bokom a do vzájomných potýčok s Iránom sa nedostáva.
„Zatiaľ útočia po celom regióne okrem nás,“ povedal Kac na konferencii, ktorú zorganizoval denník Jediot achronot a sesterský portál Ynet.
„Je možné, že na nás zaútočia. Sme na to z hľadiska obrany pripravení,“ zdôraznil Kac. Dodal, že izraelské bojové lietadlá sú pripravené vzlietnuť a zaútočiť na Irán.
Minister potvrdil, že izraelské sily sú pripravené najmä na prípadné iránske útoky počas židovských tzv. Vysokých sviatkov uprostred septembra - teda Roš ha-šana (Nového roka) a Jom kipur (Dňa zmierenia).
„Radi útočia počas židovských sviatkov, lebo nenávidia Židov. Stačí sa pozrieť na to, čo sa dialo v minulosti. My sme však pripravení z hľadiska obrany aj útoku, a to v koordinácii so Spojenými štátmi,“ dodal Kac.
Irán v stredu spustil novú vlnu útokov na viaceré, najmä americké ciele na Blízkom východe v reakcii na rozsiahle útoky USA na iránske vojenské zariadenia. Išlo o najintenzívnejšie vzájomné útoky za uplynulé týždne.
Izrael na konci februára zaútočil na Irán spolu so Spojenými štátmi. Odkedy však zúčastnené strany uzavreli v apríli prímerie, ktoré sa však dôsledne nedodržiava, sa Izrael z vojenského hľadiska drží bokom a do vzájomných potýčok s Iránom sa nedostáva.