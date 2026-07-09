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Kac: Armáda je pripravená znova zaútočiť na Irán, ak to bude potrebné
Izrael viedol vojnu proti Iránu aj vlani v júni, pričom útokom na iránske jadrové zariadenia sa do tejto 12-dňovej vojny zapojili aj USA.
Autor TASR
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Tel Aviv 9. júla (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok vyhlásil, že Izrael je pripravený obnoviť svoju vojenskú operáciu proti Iránu, ak to bude potrebné, pričom s ešte väčšou silou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Armáda je pripravená a v pohotovosti na obnovenie bojov, aby znova získala vzdušnú prevahu a mohla znova zaútočiť... v Iráne, s cieľom eliminovať hrozby, a to v prípade potreby aj tretíkrát. Ak sa budeme musieť vrátiť, vrátime sa, a to s ešte väčšou silou,“ uviedol minister obrany na vojenskej slávnosti.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na slávnosti uviedol, že Irán je oslabený v dôsledku dvoch predchádzajúcich kôl izraelských vojenských operácií. Zároveň vyhlásil, že Izrael je teraz silnejší než kedykoľvek predtým a dokázal, že jeho letectvo je schopné zasiahnuť kdekoľvek – od Jemenu až po Irán. Netanjahu rovnako ako Kac konštatoval, že izraelská operácia proti Iránu sa ešte neskončila.
Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, ktorý v odvete podnikal údery na židovský štát a americké záujmy na Blízkom východe. Teherán, Washington a ich spojenci 8. apríla súhlasili s prímerím, ktoré neskôr predĺžili. Prezidenti Spojených štátov a Iránu - Donald Trump a Masúd Pezeškiján - v júni na diaľku podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je ukončiť vojnu rozpútanú útokmi na iránske územie.
Táto dohoda mala zaručiť okamžité ukončenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Napriek prímeriu však USA a Irán opakovane podnikajú vzájomné útoky a Izrael pokračuje vo svojich vojenských operáciách v Libanone.
Americký prezident Donald Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času.
Izrael viedol vojnu proti Iránu aj vlani v júni, pričom útokom na iránske jadrové zariadenia sa do tejto 12-dňovej vojny zapojili aj USA.
„Armáda je pripravená a v pohotovosti na obnovenie bojov, aby znova získala vzdušnú prevahu a mohla znova zaútočiť... v Iráne, s cieľom eliminovať hrozby, a to v prípade potreby aj tretíkrát. Ak sa budeme musieť vrátiť, vrátime sa, a to s ešte väčšou silou,“ uviedol minister obrany na vojenskej slávnosti.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na slávnosti uviedol, že Irán je oslabený v dôsledku dvoch predchádzajúcich kôl izraelských vojenských operácií. Zároveň vyhlásil, že Izrael je teraz silnejší než kedykoľvek predtým a dokázal, že jeho letectvo je schopné zasiahnuť kdekoľvek – od Jemenu až po Irán. Netanjahu rovnako ako Kac konštatoval, že izraelská operácia proti Iránu sa ešte neskončila.
Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, ktorý v odvete podnikal údery na židovský štát a americké záujmy na Blízkom východe. Teherán, Washington a ich spojenci 8. apríla súhlasili s prímerím, ktoré neskôr predĺžili. Prezidenti Spojených štátov a Iránu - Donald Trump a Masúd Pezeškiján - v júni na diaľku podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je ukončiť vojnu rozpútanú útokmi na iránske územie.
Táto dohoda mala zaručiť okamžité ukončenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Napriek prímeriu však USA a Irán opakovane podnikajú vzájomné útoky a Izrael pokračuje vo svojich vojenských operáciách v Libanone.
Americký prezident Donald Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času.
Izrael viedol vojnu proti Iránu aj vlani v júni, pričom útokom na iránske jadrové zariadenia sa do tejto 12-dňovej vojny zapojili aj USA.