Kac: Čas na diplomatické riešenie na juhu Libanonu sa kráti

Jeruzalem 5. februára (TASR) - Čas na dosiahnutie diplomatického riešenia na juhu Libanonu sa kráti, vyhlásil v pondelok izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vlani v októbri prichádza na libanonsko-izraelských hraniciach takmer denne k cezhraničných prestrelkám medzi izraelskou armádou a proiránskym militantným hnutím Hizballáh. Izrael už z ohrozenej oblasti musel evakuovať viacero miest a obcí.



Izrael bude vojensky konať, aby umožnil návrat evakuovaných občanov k severným hraniciam, ak nebude dosiahnuté diplomatické riešenie na ukončenie násilia. Kac to povedal svojmu francúzskemu náprotivku Stéphanovi Séjournému, ktorý je na návšteve Izraela.



Na Blízky východ opäť mieri aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v snahe zaistiť nové prímerie vo vojne v Gaze.



Diplomatický tlak na uzavretie prímerie je stále naliehavejší vzhľadom na narastajúci počet útokov Iránom podporovaných skupín. Podnikajú ich na znak solidarity s Hamasom, pričom Spojené štáty na ne reagujú protiúdermi.



Podľa zdroja z okolia Hamasu by sa v rámci navrhovaného prímeria mali pozastaviť boje najskôr na šesť týždňov. Hamas by mal počas tohto obdobia prepustiť rukojemníkov, ktorých zajal pri útoku na Izrael, výmenou za prepustenie palestínskych väzňov v izraelských väzeniach.



Podľa Hamasu sa zatiaľ nedosiahla nijaká dohoda, pričom niektorí izraelskí predstavitelia už vyjadrili nesúhlas s akýmikoľvek ústupkami.