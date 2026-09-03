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Kac: Irán by mohol v reakcii na sankcie USA prijať extrémne opatrenia
Izrael koncom februára letecky zaútočil na Irán spolu so Spojenými štátmi.
Autor TASR
Jeruzalem 3. septembra (TASR) - Americké ekonomické sankcie proti Iránu sa ukázali ako účinné, vyhlásil vo štvrtok izraelský minister obrany Jisrael Kac. Tento tlak by však podľa jeho slov mohol Teherán doviesť k extrémnym krokom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Vidíme náznaky, že silný hospodársky tlak, pod ktorým sa nachádzajú, a strach z povstania a zrútenia režimu ich môžu dohnať k zúfalým krokom,“ povedal Kac na slávnosti pre zamestnancov ministerstva obrany.
Izrael koncom februára letecky zaútočil na Irán spolu so Spojenými štátmi. Od uzavretia prímeria v apríli, ktoré sa ale dôsledne nedodržiava, sa Izrael z vojenského hľadiska drží bokom a nezapája sa do potýčok s Iránom.
Americké ministerstvo financií minulý mesiac oznámilo novú sériu sankcií s cieľom „udusiť“ iránsku ekonomiku. Ozbrojené sily USA v uplynulých dňoch zároveň obnovili nálety na Irán, ktorý v rámci odvetnej reakcie útočí na krajiny na celom Blízkom východe okrem Izraela.
„Režim ajatolláhov v Iráne veľmi dobre vie, prečo neútočí na Izrael po tom, čo sme na nich dvakrát silno zaútočili, zničili ich jadrový program, eliminovali (najvyššieho vodcu Alího) Chameneího a vážne poškodili ich strategické kapacity,“ povedal vo štvrtok Kac.
Zopakoval hrozby voči Teheránu v prípade, že na Izrael sa rozhodne zaútočiť. „Podnikneme útoky na celú iránsku národnú vojenskú aj civilnú infraštruktúru – vrátane energetickej infraštruktúry – a vrátime Irán hlboko do doby kamennej,“ vyhlásil.
Podobné vyjadrenia mal Kac aj v stredu. Uviedol, že izraelské sily sú pripravené najmä na prípadné iránske útoky počas dvoch najvýznamnejších tzv. Vysokých sviatkov počas septembra - Roš ha-šana (židovského Nového roka) a Jom kipur (Dňa zmierenia).
„Vidíme náznaky, že silný hospodársky tlak, pod ktorým sa nachádzajú, a strach z povstania a zrútenia režimu ich môžu dohnať k zúfalým krokom,“ povedal Kac na slávnosti pre zamestnancov ministerstva obrany.
Izrael koncom februára letecky zaútočil na Irán spolu so Spojenými štátmi. Od uzavretia prímeria v apríli, ktoré sa ale dôsledne nedodržiava, sa Izrael z vojenského hľadiska drží bokom a nezapája sa do potýčok s Iránom.
Americké ministerstvo financií minulý mesiac oznámilo novú sériu sankcií s cieľom „udusiť“ iránsku ekonomiku. Ozbrojené sily USA v uplynulých dňoch zároveň obnovili nálety na Irán, ktorý v rámci odvetnej reakcie útočí na krajiny na celom Blízkom východe okrem Izraela.
„Režim ajatolláhov v Iráne veľmi dobre vie, prečo neútočí na Izrael po tom, čo sme na nich dvakrát silno zaútočili, zničili ich jadrový program, eliminovali (najvyššieho vodcu Alího) Chameneího a vážne poškodili ich strategické kapacity,“ povedal vo štvrtok Kac.
Zopakoval hrozby voči Teheránu v prípade, že na Izrael sa rozhodne zaútočiť. „Podnikneme útoky na celú iránsku národnú vojenskú aj civilnú infraštruktúru – vrátane energetickej infraštruktúry – a vrátime Irán hlboko do doby kamennej,“ vyhlásil.
Podobné vyjadrenia mal Kac aj v stredu. Uviedol, že izraelské sily sú pripravené najmä na prípadné iránske útoky počas dvoch najvýznamnejších tzv. Vysokých sviatkov počas septembra - Roš ha-šana (židovského Nového roka) a Jom kipur (Dňa zmierenia).