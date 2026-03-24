Kac: Izrael bude kontrolovať bezpečnostnú zónu na juhu Libanonu
Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe, keď Hizballáh 2. marca vypálil rakety na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Autor TASR
Tel Aviv 24. marca (TASR) - Izraelská armáda prevezme kontrolu nad južným Libanonom až po rieku Lítaní, vyhlásil v utorok izraelský minister obrany Jisrael Kac. Podľa neho bude Izrael kontrolovať „bezpečnostnú zónu“, pokým neodstráni hrozbu zo strany libanonského militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Všetkých päť mostov cez rieku Lítaní, ktoré používal Hizballáh na presun teroristov a zbraní, boli vyhodené do vzduchu a izraelské ozbrojené zložky bude kontrolovať zvyšok mostov a bezpečnostnú oblasť až po Lítaní,“ povedal Kac na návšteve vojenského veliteľského centra v Izraeli.
Tisíce obyvateľov južného Libanonu, ktorí boli tento mesiac vysídlení v dôsledku vojny na Blízkom východe, sa podľa slov Kaca nevrátia na juh od rieky Lítaní, kým nebude garantovaná bezpečnosť pre obyvateľov severu Izraela.
Izraelská armáda bude pokračovať v bojoch „plnou silou“ proti proiránskemu šiitskému hnutiu Hizballáh, tvrdí minister obrany.
„Princíp je jednoduchý: Kde je teror a rakety, tam nebudú žiadne domovy a žiadni obyvatelia, a izraelské ozbrojené sily budú vo vnútri,“ dodal Kac.
Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe, keď Hizballáh 2. marca vypálil rakety na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího. Libanonská vláda zakázala aktivity Hizballáhu a vyzvala ho na odovzdanie zbraní.
Okrem toho sa vláda v Libanone po vypuknutí bojov rozhodla zakázať všetky potenciálne vojenské aktivity iránskych Revolučných gárd, ktoré podľa libanonského premiéra Nawáfa Saláme velia operáciám Hizballáhu v konflikte s Izraelom. Zaviedla tiež vízovú povinnosť pre Iráncov vstupujúcich do krajiny.
„Všetkých päť mostov cez rieku Lítaní, ktoré používal Hizballáh na presun teroristov a zbraní, boli vyhodené do vzduchu a izraelské ozbrojené zložky bude kontrolovať zvyšok mostov a bezpečnostnú oblasť až po Lítaní,“ povedal Kac na návšteve vojenského veliteľského centra v Izraeli.
Tisíce obyvateľov južného Libanonu, ktorí boli tento mesiac vysídlení v dôsledku vojny na Blízkom východe, sa podľa slov Kaca nevrátia na juh od rieky Lítaní, kým nebude garantovaná bezpečnosť pre obyvateľov severu Izraela.
Izraelská armáda bude pokračovať v bojoch „plnou silou“ proti proiránskemu šiitskému hnutiu Hizballáh, tvrdí minister obrany.
„Princíp je jednoduchý: Kde je teror a rakety, tam nebudú žiadne domovy a žiadni obyvatelia, a izraelské ozbrojené sily budú vo vnútri,“ dodal Kac.
Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe, keď Hizballáh 2. marca vypálil rakety na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího. Libanonská vláda zakázala aktivity Hizballáhu a vyzvala ho na odovzdanie zbraní.
Okrem toho sa vláda v Libanone po vypuknutí bojov rozhodla zakázať všetky potenciálne vojenské aktivity iránskych Revolučných gárd, ktoré podľa libanonského premiéra Nawáfa Saláme velia operáciám Hizballáhu v konflikte s Izraelom. Zaviedla tiež vízovú povinnosť pre Iráncov vstupujúcich do krajiny.