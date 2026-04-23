< sekcia Zahraničie
Kac: Izrael čaká na zelenú od USA, aby Irán vrátil do doby kamennej
Vo vojne medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom platí prímerie od 8. apríla.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv 23. apríla (TASR) - Izrael je pripravený pokračovať vo vojne proti Iránu s cieľom „vrátiť ho do doby kamennej“, čaká len na zelenú od Spojených štátov. Uviedol to vo štvrtok izraelský minister obrany Jisrael Kac, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Izraelská armáda je pripravená defenzívne aj ofenzívne a ciele boli označené. Čakáme na zelenú od Spojených štátov, v prvom rade na dokončenie eliminácie dynastie Chameneíovcov... a navyše na návrat Iránu do doby temna a doby kamennej zničením kľúčových energetických a elektrických zariadení a demontážou jeho národnej ekonomickej infraštruktúry,“ vyhlásil Kac.
Vo vojne medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom platí prímerie od 8. apríla. Krátko pred jeho vypršaním americký prezident Donald Trump oznámil, že USA predlžujú prímerie na neurčito, aby vytvorili priestor pre pokračovanie mierových rokovaní.
„Izraelská armáda je pripravená defenzívne aj ofenzívne a ciele boli označené. Čakáme na zelenú od Spojených štátov, v prvom rade na dokončenie eliminácie dynastie Chameneíovcov... a navyše na návrat Iránu do doby temna a doby kamennej zničením kľúčových energetických a elektrických zariadení a demontážou jeho národnej ekonomickej infraštruktúry,“ vyhlásil Kac.
Vo vojne medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom platí prímerie od 8. apríla. Krátko pred jeho vypršaním americký prezident Donald Trump oznámil, že USA predlžujú prímerie na neurčito, aby vytvorili priestor pre pokračovanie mierových rokovaní.