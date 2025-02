Kac: Izrael evakuoval tábory na Západnom brehu Jordánu

Tel Aviv 23. februára (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu uviedol, že armáda evakuovala tri utečenecké tábory na severe okupovaného Západného brehu Jordánu. Armáda tam má podľa neho zostať počas nasledujúceho roka, aby "zabránila návratu obyvateľov". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).



"Dosiaľ bolo 40.000 Palestínčanov evakuovaných z utečeneckých táborov Džanín, Túlkarim a Núr Šams, ktoré sú teraz prázdne," uviedol vo vyhlásení Kac. Podľa jeho slov nariadil jednotkám, aby sa pripravili na dlhodobú prítomnosť v opustených táboroch v nadchádzajúcom roku a zabránili návratu obyvateľom a "obnoveniu terorizmu".



Izrael podľa ministra "čistí hniezda teroru od teroristov" a ničí infraštruktúru a zbrane v "obrovskom rozsahu", píše TOI. Kac vyhlásil, že armáda bude pokračovať "v čistení utečeneckých táborov a iných teroristických centier, aby sme zlikvidovali prápory a teroristickú infraštruktúru extrémneho islamu, ktorú vybudovala, vyzbrojila, financovala a podporovala iránska os zla v snahe vytvoriť východný teroristický front".



Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie operácií na Západnom brehu Jordánu vrátane nasadenia tankovej divízie v meste Džanín. Tanky budú na tomto území operovať prvýkrát od konca druhého palestínskeho povstania (intifády) v roku 2005.



Dva dni po tom, čo v Pásme Gazy vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, spustila izraelská armáda na severe Západného brehu Jordánu ofenzívu s názvom "železný múr". Operácia si podľa OSN dosiaľ vyžiadala desiatky obetí.