Kac: Izrael nepovolí vstup pomoci do Pásma Gazy

Jeruzalem 16. apríla (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu vyhlásil, že jeho krajina bude naďalej brániť vstupu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Zastavila sa už 2. marca a medzinárodné spoločenstvo opakovane upozorňuje na kritickú situáciu, ktorú to vyvolalo v palestínskej enkláve. Kac tiež oznámil, že jednotky izraelskej armády v regióne zostanú na neurčito, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



„Politika Izraela je jasná: do Pásma Gazy nevstúpi žiadna humanitárna pomoc a blokovanie tejto pomoci je jedným zo spôsobov nátlaku, ktoré bránia (militantnému hnutiu) Hamasu používať ju ako nástroj,“ uviedol Kac v oficiálnom vyhlásení. „V súčasnosti nikto neplánuje pustiť do Pásma Gazy žiadnu humanitárnu pomoc a neexistujú žiadne prípravy na umožnenie takejto pomoci,“ dodal Katz.



Vstup humanitárnej pomoci pre viac ako dva milióny Palestínčanov Izrael zablokoval pred viac ako mesiacom a vyhlásil, že zákaz zruší, až keď Hamas vydá zvyšných unesených rukojemníkov. Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) dochádzajú zdravotnícke potreby, palivo, voda a ďalšie základné veci.



Izraelský minister obrany oznámil, že armáda Izraela v tzv. bezpečnostných zónach v Pásme Gazy zostane na neurčitý čas bez ohľadu na ďalší vývoj konfliktu. „Na rozdiel od minulosti (izraelská armáda) neevakuuje oblasti, ktoré boli vyčistené a obsadené,“ vyhlásil Kac. Dodal, že jednotky zostanú „v bezpečnostných zónach ako nárazník medzi nepriateľom a (izraelskými) komunitami v akejkoľvek dočasnej alebo trvalej situácii v Pásme Gazy“.



Armáda podľa neho zostane v takýchto oblastiach aj v Sýrii a Libanone. Izrael sa mal podľa mierovej dohody s libanonským hnutím Hizballáh pritom z krajiny stiahnuť už v januári, no svojich vojakov ponechal aj naďalej na piatich miestach, ktoré považuje za strategické. Po decembrovom zvrhnutí bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada obsadil Izrael aj nárazníkovú zónu na juhu Sýrie.