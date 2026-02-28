< sekcia Zahraničie
Minister obrany Kac: Izrael podnikol preventívny úder na Irán
Autor TASR,aktualizované
Teherán 28. februára (TASR) - Izrael v sobotu ráno zaútočil na Irán a vyhlásil výnimočný stav, oznámil izraelský minister obrany Jisrael Kac s tým, že ide o „preventívny úder“. Iránskym hlavným mestom Teherán otriaslo niekoľko výbuchov, napísala s odvolaním sa na svedkov agentúra AP, podľa ktorej zdrojov sa na izraelských útokoch zúčastňujú aj Spojené štáty. Naprieč Izraelom sa medzičasom ozývali sirény. Irán následne uzavrel svoj vzdušný priestor. Informuje o tom TASR.
Kac bezprostredne nespresnil, na aký cieľ izraelská armáda zaútočila. Zámerom však podľa neho bolo „odstrániť hrozby“ pre Izrael. AP s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov zároveň uviedla, že na útokoch proti Iránu sa podieľajú aj USA.
Úder sa podľa AP odohral v blízkosti kancelárií iránskeho najvyššieho duchovného vodcu alatolláha Alího Chameneího v Teheráne. Nie je jasné, či sa tam Chameneí vtedy nachádzal. Úrady bezprostredne neinformovali o obetiach.
Výbuch v Teheráne hlásila s odvolaním sa na miestnych aj iránska štátna televízia. Jeho príčinu ale neuviedla. Agentúra Fars Iránska agentúra Fars napísala, že vzhľadom na typ výbuchov išlo zrejme o raketový útok.
V rovnakom čase zazneli sirény po celom Izraeli. Armáda oznámila, že vydala „preventívne varovanie, aby pripravila verejnosť na možnosť odpálenia rakiet“ smerom na Izrael. Židovský štát zároveň uzavrel svoj vzdušný priestor pre civilné lety a zakázal vzdelávacie aktivity, zhromaždenia a práce s výnimkou nevyhnutých odvetví.
K útoku došlo v čase zvýšeného napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom. Americký prezident Donald Trump hrozil vojenským zásahom proti Iránu, pokiaľ ten neuzavrie s USA dohodu o svojom jadrovom programe.
