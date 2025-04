Kac: Izrael rozširuje svoju ofenzívu v Pásme Gazy

Jeruzalem 2. apríla (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu ráno oznámil, že Izrael rozširuje svoje operácie v Pásme Gazy. Izraelské sily tam podľa jeho slov majú vyčistiť oblasti od teroristov aj ich infraštruktúry a obsadiť rozsiahle územia, ktoré budú začlenené do bezpečnostných zón Izraela. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP a denníka The Times of Israel (TOI).



Kac zároveň vyzval obyvateľov Pásma Gazy, aby teraz konali s cieľom zvrhnúť Hamas a zaistiť vrátenie všetkých zvyšných rukojemníkov, ktorých toto militantné hnutie unieslo z Izraela pri bezprecedentnom útoku z 7. októbra 2023 a dodnes zadržiava v tejto palestínskej enkláve.



Izrael obnovil 18. marca boje v Pásme Gazy, čím ukončil takmer dvojmesačné prímerie vo vojne s militantným hnutím Hamas. Izraelský minister obrany Kac pritom deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým nebudú prepustení všetci zvyšní rukojemníci zadržiavaní Hamasom.



Izrael následne svoju ofenzívu v Gaze rozšíril, pričom izraelská armáda v pondelok nariadila evakuáciu väčšiny mesta Rafah na juhu Pásma Gazy.



Izrael taktiež žiada, aby došlo k odzbrojeniu Hamasu a aby sa títo militanti z Gazy stiahli, čo sú podmienky, ktoré neboli zahrnuté v dohode o prímerí a Hamas ich odmietol.