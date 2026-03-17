Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Kac: Izrael zabil tajomníka iránskej rady bezpečnosti Larídžáního

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Izraelská armáda už potvrdila, že pri nočných útokoch zahynul aj veliteľ polovojenských síl Basídž Gholámrezá Solejmání.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem 17. marca (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok vyhlásil, že pri nočnom izraelskom vzdušnom útoku zahynul tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání. O útoku krátko predtým informovali aj izraelské médiá. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

Izraelská armáda už potvrdila, že pri nočných útokoch zahynul aj veliteľ polovojenských síl Basídž Gholámrezá Solejmání. Iránske štátne médiá zatiaľ ich smrť nepotvrdili. Čoskoro sa však očakáva správa z Larídžáního kancelárie.

„Larídžání a veliteľ Basídžu boli cez noc zlikvidovaní a v hlbinách pekla sa pripojili k vodcovi programu vyhladenia Chameneímu, ako aj ku všetkým ostatným zlikvidovaným členom osi zla,“ uviedol Kac vo vyhlásení.

Tajomník rady bezpečnosti Larídžání sa v piatok spolu s ďalšími vysokopostavenými predstaviteľmi krajiny zúčastnil na masovom zhromaždení v Teheráne, kde odsúdil najnovšie izraelsko-americké útoky na iránske hlavné mesto a označil ich za „zúfalé“.

Od začiatku vojny proti Iránu Izrael a Spojené štáty zabili viacerých vysokopostavených členov iránskeho vedenia. Pri prvej vlne útokov zahynul najvyšší vodca krajiny Alí Chameneí, minister obrany Azíz Nasírzáde a veliteľ Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) Mohammad Pakpúr.
Neprehliadnite

OBRAZOM: Zlaté sošky poznajú majiteľov. Aké bolo odovzdávanie Oscarov?

OSCARY SÚ ROZDANÉ: Kto si odniesol tieto významné sošky?

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

TÝŽDENNÍK: Všetko niekedy nestačí