Kac: Izrael zriadi na Západnom brehu Jordánu židovský štát

Tel Aviv 30. mája (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v piatok vyhlásil, že Izrael zriadi na okupovanom Západnom brehu Jordánu „židovský izraelský štát“. Vyjadril sa tak len deň po tom, čo vládny kabinet oznámil plány na vybudovanie 22 nových osád na tomto území, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Toto je rozhodná odpoveď teroristickým organizáciám, ktoré sa usilujú oslabiť naše držanie tohto územia, a je to tiež jasný odkaz (francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi) Macronovi a jeho spoločníkom: oni síce na papieri uznajú palestínsky štát, ale my tam v skutočnosti vybudujeme židovský izraelský štát,“ uviedol Kac vo vyhlásení zverejneným jeho kanceláriou. „Tento papier skončí v smetnom koši dejín a Izraelský štát bude prosperovať a rozkvitať,“ pokračoval Kac.



Zároveň vyhlásil, že ostatné štáty nemajú čo Izraelu hroziť sankciami, pričom uviedol, že Izrael „neskloní hlavu pred hrozbami,“ informuje spravodajský portál The Times of Israel (TOI).



Izrael vo štvrtok oznámil, že schváli výstavbu 22 nových osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Do toho je zahrnutá aj legalizácia doteraz nepovolených osád. Denník The Guardian píše, že návrh schválili na minulotýždňovom utajenom hlasovaní bezpečnostného kabinetu. Návrh údajne predložil Kac a minister financií Becalel Smotrič žijúci v osade Kdumim na Západnom brehu Jordánu, ktorá je podľa medzinárodného práva považovaná za nelegálnu.



Kac tvrdí, že rozhodnutie zriadiť osady posilňuje kontrolu Izraela nad Judskom a Samariou, pričom použil biblický výraz pre Západný breh Jordánu. Ide tiež o strategický krok, ktorý zabráni zriadeniu palestínskeho štátu, ktorý by podľa jeho slov ohrozil Izrael.



Izrael okupuje Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam približne tri milióny Palestínčanov a sídli tam aj Palestínska samospráva. Zároveň na tomto území žije takmer 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné. Je ich viac ako 100 rozličnej veľkosti - od malých komunít až po plne rozvinuté obce s bytovými domami, nákupnými centrami, továrňami a verejnými parkami.