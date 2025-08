Kac: Izraelská armáda musí poslúchnuť rozkazy vlády ohľadom Pásma Gazy

Tel Aviv 6. augusta (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu uviedol, že náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Ejal Zamir mal právo „vyjadriť svoje názory“, no podotkol, že armáda musí vykonať akýkoľvek príkaz vlády týkajúci sa Pásma Gazy. Izraelské médiá v uplynulých dňoch informovali, že Zamir nesúhlasí s plánom vlády na úplné obsadenie palestínskej enklávy. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



„Je právom i povinnosťou náčelníka generálneho štábu vyjadrovať svoje stanovisko na príslušných fórach a po prijatí rozhodnutí politickým vedením ich (armáda) bude s odhodlaním a profesionalitou vykonávať... dokým nedosiahneme vojnové ciele,“ napísal Kac na X. „Ako minister obrany zodpovedný za (armádu) v mene vlády musím zabezpečiť, že sa tieto rozhodnutia vykonajú, a tak sa aj stane,“ dodal.



Náčelník generálneho štábu sa k tejto záležitosti verejne nevyjadril, no podľa správ v utorok vyslovil svoj nesúhlas s úplnou vojenskou okupáciou Pásma Gazy na stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a šéfmi bezpečnostných zložiek.



Podľa informácií niektorých izraelských médií citujúcich predstaviteľa kancelárie izraelského premiéra sa Netanjahu prikláňa k možnosti rozšírenia ofenzívy v Pásme Gazy a postupnému obsadeniu celej palestínskej enklávy. Tento krok by však musel najprv odobriť izraelský bezpečnostný kabinet, ktorý sa podľa televízie N12 stretne vo štvrtok.