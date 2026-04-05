Kac: Na pokračujúce iránske útoky budeme naďalej odpovedať
Autor TASR
Jeruzalem 5. apríla (TASR) - Ozbrojené zložky Izraela budú prenasledovať a zabíjať iránskych lídrov a zameriavať sa na iránske strategické ciele, ak budú raketové útoky na Izrael pokračovať. V nedeľu to vyhlásil izraelský minister obrany Jisrael Kac, informuje TASR.
„Pokiaľ budú raketové útoky naďalej mieriť na izraelských civilistov, Irán za to zaplatí vysokú cenu, ktorá poškodí a nakoniec ochromí jeho národnú infraštruktúru a operačnú kapacitu režimu,“ uviedol Kac vo videovyhlásení.
„Zároveň budeme naďalej prenasledovať a neutralizovať vedenie teroristov a útočiť na bezpečnostné ciele a strategické zariadenia v celom Iráne,“ dodal minister.
Konflikt na Blízkom východe vyvolali izraelsko-americké útoky na Irán 28. februára. Teherán na ne odpovedal odvetnými zásahmi po celom Blízkom východe.
AFP pripomína, že Tel Aviv a Washington v uplynulých dňoch útočili aj na iránske oceliarske a petrochemické zariadenia s tvrdením, že príjmy z týchto sektorov používajú iránske Revolučné gardy na financovanie výroby zbraní.
