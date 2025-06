Kac nariadil armáde tvrdo reagovať na údajné porušenie prímeria Iránom

Tel Aviv 24. júna (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok oznámil, že dal armáde pokyn reagovať na údajné porušenie prímeria zo strany Iránu intenzívnymi útokmi na ciele režimu v centre Teheránu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).



Izraelská armáda tvrdí, že približne dve a pol hodiny po začiatku prímeria boli z iránskeho územia na sever krajiny vypálené najmenej dve balistické rakety. Tie sa údajne podarilo zachytiť.



Ako informovala agentúra AP, na severe bolo počuť výbuchy a spustili sa poplašné sirény. Úrady neskôr obyvateľom oznámili, že môžu opustiť svoje úkryty. K ráznej reakcii na incident vyzvali aj viacerí poslanci izraelského parlamentu.



Útok Iránu by znamenal porušenie krátkeho prímeria oznámeného americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí reagoval, že Teherán „nebude mať v úmysle pokračovať v reakcii“, ak Tel Aviv prestane s útokmi.



Súhlas s dohodou následne oznámila kancelára izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Predseda vlády však vyhlásil, že Izrael bude „rázne reagovať na akékoľvek porušenie prímeria“.



Podľa agentúry AP si 12-dňové boje doteraz vyžiadali najmenej 24 obetí na životoch v Izraeli a viac ako 1000 zranených. Organizácia Human Rights Activists so sídlom vo Washingtone eviduje na iránskej strane najmenej 974 mŕtvych a 3458 zranených.