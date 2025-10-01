< sekcia Zahraničie
Kac: Naša armáda poslednýkrát vyzvala obyvateľov mesta Gaza na odchod
Izraelské jednotky sa podľa Kaca blížia k úplnému obkľúčeniu mesta Gaza.
Autor TASR
Jeruzalem 1. októbra (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu vyhlásil, že armáda vydala pre obyvateľov mesta Gaza posledné varovanie, aby odišli smerom na juh palestínskej enklávy. Osoby, ktoré v meste zostanú, bude Izrael považovať za „teroristov“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).
„Toto je posledná príležitosť pre obyvateľov Gazy, ktorí tak chcú urobiť, aby sa presťahovali na juh a nechali členov (palestínskeho militantného hnutia) Hamas izolovaných v meste Gaza,“ uviedol Kac v oficiálnom vyhlásení. „Tí, ktorí zostanú... budú považovaní za teroristov a podporovateľov terorizmu,“ dodal minister.
Izraelské jednotky sa podľa Kaca blížia k úplnému obkľúčeniu mesta Gaza. „Izraelská armáda sa pripravuje na všetky možnosti a je odhodlaná pokračovať vo svojich operáciách, až kým sa nevrátia všetci rukojemníci a Hamas nebude odzbrojený, s cieľom ukončiť vojnu,“ doplnil Kac.
Izrael už v stredu oznámil, že uzavrie ulicu ar-Rašíd, jedinú zostávajúcu trasu, ktorou sa môžu obyvatelia južného Pásma Gazy dostať na sever. „Ulica ar-Rašíd bude uzavretá pre dopravu z južnej časti o 12.00 h miestneho času (11.00 h SELČ),“ uviedol hovorca armády na platforme X. „Pohyb na juh bude povolený tým, ktorí nemohli evakuovať mesto Gaza. V tejto fáze (izraelská armáda) povoľuje voľný pohyb na juh bez kontroly,“ dodal.
Izrael spustil pozemnú ofenzívu v meste Gaza v polovici septembra. Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v stredu informoval, že v dôsledku zintenzívnenia vojenských operácií musel dočasne pozastaviť svoje aktivity v tejto oblasti.
„Zintenzívnenie vojenských operácií v meste Gaza prinútilo MVČK dočasne pozastaviť činnosť svojej kancelárie v meste Gaza a presunúť zamestnancov do kancelárií MVČK v južnej časti Gazy, aby bola zaistená bezpečnosť zamestnancov a kontinuita činnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení výboru.
