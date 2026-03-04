Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Zahraničie

Kac: Nástupca Chameneího bude jednoznačným cieľom eliminácie

.
Na archívnej snímke z 18. júla 2025 vo Washingtone izraelský minister obrany Jisrael Kac hovorí počas stretnutia s americkým ministrom obrany Peteom Hegsethom. Foto: TASR/AP

Chameneí viedol islamskú republiku od roku 1989 a bol zabitý pri izraelskom leteckom údere ráno 28. februára.

Autor TASR
Tel Aviv 4. marca (TASR) - Nástupca nebohého iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameního bude „jednoznačným cieľom eliminácie“, vyhlásil v stredu izraelský minister obrany Jisrael Kac. TASR o tom informuje podľa správy servera The Times of Israel (TOI).

„Akýkoľvek vodca vymenovaný iránskym teroristickým režimom, aby naďalej viedol plán na zničenie Izraela, ohrozovanie USA, slobodného sveta a krajín regiónu a utláčanie iránskeho ľudu, bude jednoznačným cieľom eliminácie,“ vyhlásil Kac.

Doplnil, že „nezáleží, aké bude jeho meno alebo kde sa skryje“. „Spolu s našimi americkými partnermi budeme naďalej konať s plnou silou, aby sme zničili schopnosti režimu a vytvorili podmienky pre iránsky ľud na jeho zvrhnutie a nahradenie,“ dodal.

Chameneí viedol islamskú republiku od roku 1989 a bol zabitý pri izraelskom leteckom údere ráno 28. februára, prakticky hneď na začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie proti Iránu.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027