Kac pohrozil Iránu za jeho podporu jemenských povstalcov húsíov

Tel Aviv 8. mája (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok varoval, že Izrael „urobí Iránu to, čo urobil palestínskemu militantnému hnutiu Hamas“ v Pásme Gazy. Vyjadril sa tak niekoľko dní po tom, čo Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia podnikli raketový útok na izraelské letisko v Tel Avive, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Varujem...iránskych lídrov, ktorí financujú, vyzbrojujú a využívajú teroristickú organizáciu húsíov: systém zástupcov je ukončený a os zla sa zrútila,“ vyhlásil Katz. „Ste priamo zodpovední. To, čo sme urobili Hizballáhu v Bejrúte, Hamasu v Gaze, (už zosadenému sýrskemu prezidentovi Bašárovi) Asadovi v Damasku, urobíme aj vám v Teheráne,“ dodal izraelský minister vo svojom vyhlásení.



AFP pripomína, že libanonské militantné hnutie Hizballáh, palestínsky Hamas a jemenskí húsíovia sú súčasťou takzvanej iránskej „osi odporu“ proti Izraelu a jeho spojencom - Spojeným štátom.



Hizballáh v októbri 2023 začal útočiť na Izrael v solidarite s Hamasom, proti ktorému Izrael vedie vojnu v Pásme Gazy. Izrael a Hizballáh v novembri 2024 uzavreli dohodu o prímerí a po roku bojov je libanonské hnutie podľa AFP takmer zničené. Výrazne oslabený je aj Hamas.



Húsíovia v nedeľu zaútočili na medzinárodné letisko Bena Guriona v Tel Avive. Pri útoku utrpelo zranenia šesť ľudí a viaceré letecké spoločnosti dočasne pozastavili letecké spojenie s Tel Avivom. V rámci odvetnej reakcie Izrael v pondelok zaútočil na viacero miest v Jemene vrátane prístavného mesta Hudajdá.



Jemenskí povstalci tvrdia, že útok podnikli na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Irán poprel podporu húsíov pri tomto útoku.



Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že húsíovia súhlasili so zastavením útokov na kľúčovú lodnú dopravu v Červenom mori. Dodal, že Spojené štáty na oplátku prestanú podnikať útoky na týchto povstalcov. Húsíovia však následne prisľúbili, že hnutie bude pokračovať v útokoch na Izrael.