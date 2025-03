Kac pohrozil okupáciou Pásma Gazy, požaduje prepustenie rukojemníkov

Jeruzalem 21. marca (TASR) - Izrael plánuje prevziať kontrolu nad väčším územím v Pásme Gazy a varuje pred jeho čiastočnou anexiou, uviedlo tamojšie ministerstvo obrany. Krajina požaduje, aby palestínske militantné hnutie Hamas prepustilo zvyšných izraelských rukojemníkov zadržiavaných v enkláve. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Nariadil som (armáde), aby zabrala viac územia v Pásme Gazy... čím viac bude Hamas odmietať oslobodiť rukojemníkov, tým viac územia stratí," vyhlásil izraelský minister obrany Jisrael Kac. Zároveň varoval pred "trvalou okupáciou... nárazníkových zón" v enkláve.



Izrael tento týždeň obnovil letecké aj pozemné útoky na Pásmo Gazy. Podľa palestínskych úradov ovládaných Hamasom pri nich od utorka zahynulo už najmenej 504 ľudí vrátane vyše 190 detí. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu avizoval, že v útokoch bude pokračovať, kým nezničí Hamas a nedosiahne prepustenie všetkých rukojemníkov.



Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) v piatok varovala, že zásoby múky v Pásme Gazy budú stačiť len na nasledujúcich šesť dní. Zdôraznila, že do regiónu sa nedostáva dostatok humanitárnej pomoci a situáciu označila za znepokojujúcu.



"Ide o najdlhšie obdobie od začiatku konfliktu v októbri 2023, keď sa do Pásma Gazy nedostali žiadne dodávky. Pokrok, ktorý sme ako systém pomoci dosiahli za posledných šesť týždňov prímeria, sa zvrátil," uviedol predstaviteľ UNRWA Sam Rose.



V Pásme Gazy platilo od 19. januára prímerie, ktoré zastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúcu vojnu medzi Izraelom a Hamasom. Prvá fáza prímeria sa skončila pred takmer dvoma týždňami a obe strany sa nedohodli na jej pokračovaní či postupe do druhej fázy.